МЭР назвало единственный вариант подорожания доллара до 70 рублей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,60 +0,16 EUR Бирж. 73,80 +0,11 Brent 60,50 +3,07% USD Нал. 67,02 65,96 EUR Нал. 74,26 73,26 USD ЦБ 66,41 +0,15 EUR ЦБ 73,66 +0,05 EUR/USD 1,1082 -0,0008 BTC/USD Бирж. 10 250,77 +65,77 IMOEX 2 675,76 +0,62% RTSI 1 266,29 +0,61% DJIA 25 978,68 +0,78% Nasdaq 7 862,91 +0,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента ₽265,65 (+21,86%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,94%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+72,78%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Газпром нефть ₽566,65 (+35,76%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента ₽265,65 (+21,86%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,94%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+72,78%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Газпром нефть ₽566,65 (+35,76%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 66,41 (+0,15) Quote, 13:41
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 73,66 (+0,05) Quote, 13:41
Путин перенес полпредство на Дальнем Востоке на остров Русский Политика, 19:05 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 19:02 Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском Общество, 18:52 Суд обязал портал Mash опубликовать опровержение из-за жалобы фаната ЦСКА Спорт, 18:50 Глава отряда космонавтов исключил увеличение корабля под Рогозина Технологии и медиа, 18:41 Как мода на авокадо, киноа и спаржу меняет нашу жизнь Стиль, 18:36 Адвокат Вышинского отказался считать победой его освобождение из СИЗО Политика, 18:34 Как женщины на самом деле выбирают автомобили РБК и Subaru, 18:28 Чистая прибыль ЛУКОЙЛа за первое полугодие выросла на 19,6% Бизнес, 18:24 Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук Спорт, 18:17 Партия Зеленского подготовила почти 500 поправок в Конституцию Украины Политика, 18:16 НОВАТЭК нашел ₽40 млрд на терминал для Северного морского пути Бизнес, 18:14 Сборная России по баскетболу разгромила Испанию перед стартом ЧМ Спорт, 18:11 Критически важный уровень для Bitcoin: обзор рынка криптовалют Крипто, 18:09
Финансы ,  
0 
МЭР назвало единственный вариант подорожания доллара до 70 рублей
Выше отметки в 70 руб. курс доллара может подняться не раньше 2023 года, прогнозирует Минэкономразвития. Однако, согласно расчетам ведомства, это может произойти лишь в случае реализации консервативного сценария
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Минэкономразвития ожидает, что курс доллара к концу 2019 года составит 65,8 руб. и за следующий год практически не изменится (к концу 2020-го — 65,6 руб.). Об этом говорится в прогнозе ведомства на 2019–2024 годы, поступившем в РБК. По его данным, таким будет курс при реализации базового сценария из прогноза Минэкономразвития, который планируется рассмотреть на заседании правительства 19 сентября.

В последующие годы курс американской валюты, согласно этому сценарию, будет медленно расти, однако лишь в 2024 году устойчиво превысит 67 руб. (среднегодовой 67,4 руб., на конец года — 67,6 руб.).

Выше отметки 70 руб. по итогам года курс доллара, согласно прогнозу Минэкономразвития, может подняться лишь в случае реализации консервативного сценария. Он предполагает, что мировые цены на нефть стабильно будут на $10–15 за баррель ниже, чем в базовом, составив от $42,5 в 2020 году до $45,9 в 2024 году. В этом случае курс доллара к концу 2023 года может составить 70,1 руб., а еще через год — 70,5 руб.

Экономика
Предсказывавший рост рубля экономист спрогнозировал его падение

Ранее Сбербанк улучшил прогноз курса рубля на следующий год с 69 до 65 руб. за доллар. Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля до конца этого года составит 64,5 руб. за доллар.

ЦБ в среду установил официальный курс доллара на 29 августа на уровне 66,41 руб. (+15 коп. к предыдущему значению). В ходе торгов на Московской бирже 28 августа курс доллара поднимался до отметки 66,9875 руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: курсы валют, Минэкономразвития
Материалы по теме
Аналитики назвали нефть главным фактором риска для рубля
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Финансы
Предсказывавший рост рубля экономист спрогнозировал его падение
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter