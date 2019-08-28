МЭР назвало единственный вариант подорожания доллара до 70 рублей

Выше отметки в 70 руб. курс доллара может подняться не раньше 2023 года, прогнозирует Минэкономразвития. Однако, согласно расчетам ведомства, это может произойти лишь в случае реализации консервативного сценария

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Минэкономразвития ожидает, что курс доллара к концу 2019 года составит 65,8 руб. и за следующий год практически не изменится (к концу 2020-го — 65,6 руб.). Об этом говорится в прогнозе ведомства на 2019–2024 годы, поступившем в РБК. По его данным, таким будет курс при реализации базового сценария из прогноза Минэкономразвития, который планируется рассмотреть на заседании правительства 19 сентября.

В последующие годы курс американской валюты, согласно этому сценарию, будет медленно расти, однако лишь в 2024 году устойчиво превысит 67 руб. (среднегодовой 67,4 руб., на конец года — 67,6 руб.).

Выше отметки 70 руб. по итогам года курс доллара, согласно прогнозу Минэкономразвития, может подняться лишь в случае реализации консервативного сценария. Он предполагает, что мировые цены на нефть стабильно будут на $10–15 за баррель ниже, чем в базовом, составив от $42,5 в 2020 году до $45,9 в 2024 году. В этом случае курс доллара к концу 2023 года может составить 70,1 руб., а еще через год — 70,5 руб.

Ранее Сбербанк улучшил прогноз курса рубля на следующий год с 69 до 65 руб. за доллар. Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля до конца этого года составит 64,5 руб. за доллар.