Курс доллара впервые с начала мая превысил 66 руб.

Курс доллара впервые с начала мая превысил 66 руб.

Стоимость доллара и евро на Московской бирже продолжает расти на фоне снижения мировых цен на нефть. После 18:00 мск курс доллара впервые с начала мая 2019 года поднялся выше 66 руб. На максимуме стоимость доллара достигла отметки 66,085 руб., что на 1,155 руб., или на 1,78% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В последний раз дороже доллар на Московской бирже стоил 3 мая, когда его цена поднималась до 67 руб.

Курс евро на Московской бирже в среду, 14 августа, поднялся до отметки 73,645 руб., что на 1,105 руб. выше уровня закрытия торгов вторника.

Курс рубля снижается на фоне падения мировых цен на нефть. На минимуме стоимость барреля Brent опустилась 14 августа до $58,39, что на 4,75% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.