Минфин США продлил разрешение платить налоги в России

Граждане США, а также компании, в которых они являются акционерами, смогут платить в России налоги, сборы и пошлины, а также приобретать лицензии и сертификаты до начала ноября

Здание Минфина США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Минфин США до 8 ноября продлил разрешение американцам и компаниям, в которых они имеют доли, платить в России налоги, сборы и пошлины, следует из обновленной генеральной лицензии.

В качестве исключения из санкций американским и юридическим лицам разрешили «приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификации» для обеспечения их повседневной деятельности в России.

При этом генеральная лицензия не разрешает:

любое списание средств со счета, зарегистрированного в американском финансовом учреждении Центрального банка России, Фонда национального благосостояния России или Минфина России;

любые транзакции, запрещенные российскими положениями о санкциях за «вредную иностранную деятельность», включая транзакции с участием любого лица, заблокированного в соответствии с санкциями.

Действие предыдущей лицензии истекало 17 августа, ее выпустили 19 мая. «С 10 августа 2023 года Генеральная лицензия № 13E, датированная 19 мая 2023 года, полностью заменяется настоящей», — говорится в документе.

После начала военной операции на Украине США ввели санкции, затронувшие в том числе финансовый и банковский сектора. Вашингтон запретил американцам осуществлять операции с ЦБ, Минфином и ФНБ, а также заморозил часть международных резервов.

В конце мая прошлого года Минфин США отказался продлевать лицензию, которая разрешала держателям российских гособлигаций получать платежи в обслуживание и погашение ценных бумаг. Минфин России сказал, что продолжит обслуживание и погашение всех долговых обязательств, номинированных в долларах, в российской валюте.

В начале июня 2022 года Минфин США вывел из-под антироссийских санкций транзакции, связанные с выплатами пенсий американцам. Позднее, 19 августа того же года ведомство продлило действие соответствующей лицензии.