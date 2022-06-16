В «Сбере» назвали «рассадник» сервисов для телефонных мошенников

Специалисты Сбербанка анализируют «железо» из мошеннического колл-центра, который раскрыли в украинском Бердянске. По словам Кузнецова, вся инфраструктура IP-телефонии находилась в другой стране

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вся инфраструктура IP-телефонии, которой пользовались мошеннические колл-центры из Бердянска, находилась в Эстонии, эта страна фактически стала своего рода «рассадником» сервисов для мошеннической телефонии, заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на сессии ПМЭФ.

О том, что сотрудники Росгвардии раскрыли в украинском городе Бердянск (находится под контролем российских военных) сеть подпольных мошеннических колл-центров, в апреле сообщил телеканал «Звезда». Сбербанк привлекли в качестве эксперта, чтобы помочь восстановить данные, которые были на поврежденных серверах, рассказывал Кузнецов, передавало «РИА Новости».

По словам зампредседателя правления Сбербанка, специалисты продолжают анализировать «железо» из этого колл-центра. Они выяснили, что «инфраструктура, в которой он располагался», находилась в Германии и Голландии.

«Защиту доступа колл-центра осуществлялась с территории США, но вся инфраструктура IP-телефонии находилась в Эстонии. Более того, на территории Эстонии за деньги предоставлялись сервисы подмены номера, защиту от звонков, защиту от определения геолокации и т.д. В общем-то, мы считаем, что сегодня Эстония фактически стала своего рода «рассадником» сервисов для мошеннической телефонии, поскольку предоставляет такого рода сервисы», — заявил он.

Кузнецов добавил, что специалисты также впервые зафиксировали, что с территории Украины телефонные мошенники, хакеры или киберпреступники работают уже против европейских стран.

Что касается ситуации в России, то хотя с начала года число случаев телефонного мошенничества и выросло на 15-20%, но с 24 февраля «равнялось нулю», отметил Кузнецов. «Это продолжалось ровно месяц, а потом опять началось. Сегодня примерно телефонное мошенничество составляет около 70% от того уровня, которое было в начале года, то есть оно опять встало в полный рост», — сказал он.

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В Сбербанке предполагают, что через полтора-два месяца телефонное мошенничество в России «может превзойти тот уровень, который был на начало года». «И те меры, которые мы принимали осень прошлого года, уже недостаточны», — добавил Кузнецов.