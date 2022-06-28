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В ВТБ предупредили о маскирующихся под операторов телефонных мошенниках

ВТБ RU000A0JU773 ₽1 010,06 -0,26% Купить
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мошенники начали представляться сотрудниками мобильных операторов и просить настроить переадресацию СМС-сообщений, чтобы получить доступ к онлайн-банку клиента. Об этом сообщили в пресс-службе банка ВТБ, передает ТАСС.

«Мошенники обзванивают клиентов под видом службы поддержки сотовых операторов и сообщают якобы о взломе личного кабинета абонента или телефона», — рассказали в банке.

Для «предотвращения» распространения личных данных злоумышленники просят набрать на телефоне специальную USSD-команду, состоящую из комбинации цифр и символов, которая вводится при звонке, и номера телефона. Таким образом абонент самостоятельно меняет настройки своей сим-карты и устанавливает переадресацию СМС-сообщений и звонков на номер мошенника, пояснили в банке.

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Фото:Russell Boyce / Reuters

После смены настройки абоненту снова могут позвонить и сообщить об устранении проблемы со взломом, а в реальности злоумышленники получают коды из сообщений и могут похитить деньги со счетов в банке, получив доступ в личный кабинет банка.

В ВТБ рекомендовали клиентам установить на телефон определитель номеров, проявлять бдительность и прекращать звонок при малейшем подозрении на мошенничество.

В середине мая в ВТБ зафиксировали 30-процентный рост мошенничества по сравнению с апрелем. К такому выводу в банке пришли на основе жалоб, поступавших в контакт-центр и чат банка. В банке уточнили, что в 95% случаев злоумышленники используют гибридный метод, включающий социальную инженерию и фишинг.

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По данным ЦБ, за 2021 год мошенники украли у банковских клиентов путем денежных переводов 13,5 млрд руб. При этом кредитные организации вернули всего лишь 920,5 млн руб., или 6,8%. Уровень возврата падал несколько лет подряд на фоне роста объема хищений. В 2020 году банки вернули клиентам 11,3%, или 1,1 млрд руб. В 2019-м — 14,6%, или 935,9 млн руб.

Теги
ВТБ мошенничество телефонное мошенничество

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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