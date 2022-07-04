Обманутые покупатели назвали главную «приманку» интернет-мошенников

Более четверти участников опроса признались, что хоть однажды становились жертвами продавцов-мошенников, хотя достаточно высоко оценивали свою способность «вычислить» обманщиков в интернете

Фото: fizkes / Shutterstock

Наиболее действенным приемом привлечения покупателей мошенниками остается предложение сэкономить — 48% обманутых клиентов рассказали, что предложение низкой цены стало решающим доводом в их общении с обманщикам. Об этом свидетельствуют результаты опроса логистического оператора СДЭК, с которыми ознакомился РБК.

Еще 34% обманутых объяснили, что просто поверили на слово, поскольку их собеседник был очень убедителен. Почти столько же рассказали, что 31% производил оплату в спешке, поэтому не уделил достаточно внимания вопросам безопасности при совершении сделки.

Всего хотя бы раз становились жертвами мошенников, выступавших под видом продавцов в интернете, 28% участников опроса. При этом до расставания с деньгами 54% из обманутых оценивали свою способность распознать мошенников «достаточно высоко», а 20% — «очень высоко».

Участники опроса рассказали о способах обмана:

31% — после оплаты покупки или через несколько дней сайт стал недоступен;

29% — после оплаты «служба поддержки» сообщила о проблемах с поставками, в итоге товар так и не отправили, а номер стал недоступен;

12% — оформили покупку на подставном сайте бренда;

10% — увидели рекламу брендового товара по низкой цене, а купили в итоге китайскую подделку.

В итоге лишь каждому седьмому из обманутых удалось вернуть свои деньги.

В опросе участвовали 1502 человека из всех федеральных округов в возрасте старше 18 лет. Из них 46% женщин и 54% мужчин.

Читайте на РБК Pro Pro Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Саммари Pro Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Прогнозы Pro 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон Статьи Pro Выбирать будущее, а не прошлое: как развить в себе и команде силу воли Выбирать будущее, а не прошлое: как развить в себе и команде силу воли Инструкции Pro Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика Статьи Pro Starbucks навсегда. Как спасти бизнес, не потеряв душу Starbucks навсегда. Как спасти бизнес, не потеряв душу Саммари Pro Мерси, Баку: налоги, которые придется платить при переезде в Азербайджан Мерси, Баку: налоги, которые придется платить при переезде в Азербайджан Статьи Pro Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Кейсы

Центробанк в конце июня сообщил о новых мерах борьбы с мошенниками в интернете: с 1 октября клиенты банков смогут сами устанавливать запрет на онлайн-операции или ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Запрет можно установить как на отдельные услуги — переводы, онлайн-кредитование, так и на все операции.



В ЦБ уточнили, что этот сервис будет бесплатным. Чтобы им воспользоваться, необходимо написать заявление в свой банк, его форму и порядок направления кредитные организации определят сами. Отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций клиент сможет в любое время.



«Такая упреждающая мера особенно актуальна для людей, наиболее подверженных влиянию кибермошенников, например для пожилых граждан. Если был установлен запрет на дистанционные операции, то мошенникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить ваши деньги, даже если они смогли получить доступ к вашему онлайн-банкингу», — пояснил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.



В регуляторе отметили, что для дополнительной защиты от кибермошенников банки также будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты.