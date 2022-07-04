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Обманутые покупатели назвали главную «приманку» интернет-мошенников

Более четверти участников опроса признались, что хоть однажды становились жертвами продавцов-мошенников, хотя достаточно высоко оценивали свою способность «вычислить» обманщиков в интернете
Фото: fizkes / Shutterstock
Фото: fizkes / Shutterstock

Наиболее действенным приемом привлечения покупателей мошенниками остается предложение сэкономить — 48% обманутых клиентов рассказали, что предложение низкой цены стало решающим доводом в их общении с обманщикам. Об этом свидетельствуют результаты опроса логистического оператора СДЭК, с которыми ознакомился РБК.

Еще 34% обманутых объяснили, что просто поверили на слово, поскольку их собеседник был очень убедителен. Почти столько же рассказали, что 31% производил оплату в спешке, поэтому не уделил достаточно внимания вопросам безопасности при совершении сделки.

Всего хотя бы раз становились жертвами мошенников, выступавших под видом продавцов в интернете, 28% участников опроса. При этом до расставания с деньгами 54% из обманутых оценивали свою способность распознать мошенников «достаточно высоко», а 20% — «очень высоко».

Участники опроса рассказали о способах обмана:

  • 31% — после оплаты покупки или через несколько дней сайт стал недоступен;
  • 29% — после оплаты «служба поддержки» сообщила о проблемах с поставками, в итоге товар так и не отправили, а номер стал недоступен;
  • 12% — оформили покупку на подставном сайте бренда;
  • 10% — увидели рекламу брендового товара по низкой цене, а купили в итоге китайскую подделку.

В итоге лишь каждому седьмому из обманутых удалось вернуть свои деньги.

В опросе участвовали 1502 человека из всех федеральных округов в возрасте старше 18 лет. Из них 46% женщин и 54% мужчин.

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Центробанк в конце июня сообщил о новых мерах борьбы с мошенниками в интернете: с 1 октября клиенты банков смогут сами устанавливать запрет на онлайн-операции или ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Запрет можно установить как на отдельные услуги — переводы, онлайн-кредитование, так и на все операции.

В ЦБ уточнили, что этот сервис будет бесплатным. Чтобы им воспользоваться, необходимо написать заявление в свой банк, его форму и порядок направления кредитные организации определят сами. Отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций клиент сможет в любое время.

«Такая упреждающая мера особенно актуальна для людей, наиболее подверженных влиянию кибермошенников, например для пожилых граждан. Если был установлен запрет на дистанционные операции, то мошенникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить ваши деньги, даже если они смогли получить доступ к вашему онлайн-банкингу», — пояснил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

В регуляторе отметили, что для дополнительной защиты от кибермошенников банки также будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
мошенники онлайн-ретейл опросы
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