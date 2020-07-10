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Финансы ,  
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ЦБ зафиксировал нетипично высокий спрос на наличные

В связи с неопределенностью на фоне пандемии коронавируса спрос на наличные в России оказался нетипично высоким, говорится в докладе Центробанка. По его данным, объем наличных в стране на 1 июля составил рекордные 12,419 трлн руб.
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Фото: Ольга Зиновская / ТАСС
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

В России наблюдается нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньги, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.

В частности, в конце мая объем наличных денег, которые находятся в обращении вне банковской системы (денежный агрегат M0), ускорил рост до 23% в годовом выражении, отметил регулятор.

«Под влиянием временного увеличения неопределенности относительно перспектив развития макроэкономической ситуации в условиях пандемии коронавируса заметно возросло значение депозитов до востребования. По этой же причине сохранялся нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньги», — говорится в отчете регулятора.

По данным регулятора, объем наличных денег в стране растет с начала февраля: за последние пять месяцев он увеличился на 2,178 трлн руб. и на 1 июля стал составлять рекордные 12,419 трлн руб.

ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков
Финансы
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

25 марта президент Владимир Путин объявил о введении налога 13% на проценты по вкладам свыше 1 млн руб. Уже через день крупные банки зафиксировали рост заявлений клиентов о закрытии вкладов, писал РБК. Участники рынка предупреждали ЦБ о риске «набега» вкладчиков.

Помимо этого, на объем наличных повлияла пандемия коронавируса. В марте он вырос на 0,7 трлн руб., сообщал регулятор. В апреле россияне в основном забирали из банков валютные вклады, совокупная депозитная база выросла на 1,2%, или на 371 млрд руб. В следующем месяце депозиты населения сократились, но отток был не таким серьезным, как в начале кризиса, сообщил Банк России. За май объем средств физлиц на депозитах уменьшился на 0,1%, или примерно на 31,5 млрд руб.

В то же время уже в первую декаду июня ситуация улучшилась, сообщал ЦБ. «Средства населения на счетах также прибавили (0,5%), причем росли остатки как в рублях, так и в валюте», — отмечал тогда регулятор.

Автор: Виктория Полякова
Теги: наличные, Центробанк
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