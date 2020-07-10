ЦБ зафиксировал нетипично высокий спрос на наличные

В связи с неопределенностью на фоне пандемии коронавируса спрос на наличные в России оказался нетипично высоким, говорится в докладе Центробанка. По его данным, объем наличных в стране на 1 июля составил рекордные 12,419 трлн руб.

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В России наблюдается нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньги, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.

В частности, в конце мая объем наличных денег, которые находятся в обращении вне банковской системы (денежный агрегат M0), ускорил рост до 23% в годовом выражении, отметил регулятор.

«Под влиянием временного увеличения неопределенности относительно перспектив развития макроэкономической ситуации в условиях пандемии коронавируса заметно возросло значение депозитов до востребования. По этой же причине сохранялся нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньги», — говорится в отчете регулятора.

По данным регулятора, объем наличных денег в стране растет с начала февраля: за последние пять месяцев он увеличился на 2,178 трлн руб. и на 1 июля стал составлять рекордные 12,419 трлн руб.