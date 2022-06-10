Глава ЦБ исключила принудительную конвертацию валютных счетов в рублевые

Эльвира Набиуллина, говоря об отрицательных ставках по валютным счетам, подтвердила, что власти обсуждают возможные законодательные изменения. «Речь идет только о юридических лицах», — уточнила она

Фото: Владислав Шатило / РБК

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заверила, что речи о принудительной конвертации валютных счетов физических лиц в рублевые не идет.

«Что касается отрицательных ставок по валютным счетам, действительно, сейчас речь идет о возможных законодательных изменениях и речь идет только о юридических лицах. Что касается конвертации, мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях», — сказала она в ходе пресс-конференции.

В конце мая первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что Банк России изучает необходимость законодательных изменений для предоставления банкам возможности устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным депозитам юридических лиц.

На вопрос об обсуждении аналогичных мер в отношении валютных вкладов граждан она ответила: «Насколько я знаю, не обсуждалась эта тема».

В ЦБ говорили, что введение отрицательных ставок по депозитам юрлиц в долларах и евро ускорит девалютизацию активов и пассивов экономических субъектов.

Для введения возможности отрицательных ставок необходимы изменения в Гражданском кодексе. Российское законодательство не позволяет банкам взимать плату с клиентов за размещение средств на депозитах. Банк обязан выплачивать клиенту процентный доход по таким продуктам.

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Ранее стало известно, что банк «Тинькофф» с 28 мая временно перестал открывать вклады в валюте. Клиенты, которые уже открыли валютный счет, смогут пополнить его до конца срока действия, но не смогут его пролонгировать.

В банке сообщили РБК, что отказ от вкладов в валюте является общерыночной тенденцией. В «Тинькофф» также не исключили введения отрицательных ставок по валютным счетам физических и юридических лиц.

Позднее «Тинькофф» сообщил о введении комиссии в размере 12% годовых за обслуживание счета при балансе более 1 тыс. условных единиц. Райффайзенбанк также уведомил о введении комиссии за размещение средств на счетах в пяти валютах.

Центробанк пообещал изучить введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов россиян и при необходимости принять надзорные меры.