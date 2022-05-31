В ЦБ допустили введение отрицательных ставок для валютных вкладов юрлиц

В то же время ЦБ России рассматривает целесообразность наделения банков правом устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

ЦБ изучает необходимость введения отрицательных ставок по валютным вкладам юрлиц, для физлиц такие меры не рассматриваются. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, передает ТАСС.

«Мы рассматриваем целесообразность законодательных изменений для предоставления банкам возможности устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным депозитам юридических лиц», — подчеркнул он.

На вопрос об обсуждении аналогичных мер в отношении валютных вкладов граждан она ответила: «Насколько я знаю, не обсуждалась эта тема».

В Банке России отметили, что создание правовых возможностей по введению отрицательных процентных ставок по депозитам юрлиц в долларах и евро ускорит девалютизации активов и пассивов экономических субъектов.

Материал дополняется