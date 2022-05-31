В ЦБ допустили введение отрицательных ставок для валютных вкладов юрлиц

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 62,74 (-1,98) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 61,61 (-1,49) Инвестиции, 16:04
ЦБ решил не смягчать ограничения на продажу наличной валюты до сентября Финансы, 16:48
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 16:44
В Турции назвали два препятствия для начала вывоза зерна с Украины морем Политика, 16:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:43
Вучич заявил об отсутствии у Сербии антизападного или русофобского курса Политика, 16:41
Стать здоровее «в цифре»: дизайнерские разработки для заботы о себе Индустрия 4.0, 16:40
Канада ввела санкции против Кабаевой и Россельхозбанка Политика, 16:39
Пророссийские власти Херсона высказались за вхождение в состав России Политика, 16:39
Путин поддержал идею дать «Героя России» спасшему сослуживцев лейтенанту Политика, 16:37
Правительство выделило более ₽0,5 млрд на индустриальный парк «Узловая» Пресс-релиз, 16:29
Акционеры ЛУКОЙЛа досрочно прекратили полномочия Алекперова Бизнес, 16:29
Africa Intelligence узнал об отзыве украинских вертолетов из Мали Политика, 16:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:23
Чек-лист для стартапера: как сохранить бизнес в новой экономике Экономика инноваций, 16:20
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Финансы ,  
0 

В ЦБ допустили введение отрицательных ставок для валютных вкладов юрлиц

В то же время ЦБ России рассматривает целесообразность наделения банков правом устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

ЦБ изучает необходимость введения отрицательных ставок по валютным вкладам юрлиц, для физлиц такие меры не рассматриваются. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, передает ТАСС.

«Мы рассматриваем целесообразность законодательных изменений для предоставления банкам возможности устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным депозитам юридических лиц», — подчеркнул он.

На вопрос об обсуждении аналогичных мер в отношении валютных вкладов граждан она ответила: «Насколько я знаю, не обсуждалась эта тема».

В Банке России отметили, что создание правовых возможностей по введению отрицательных процентных ставок по депозитам юрлиц в долларах и евро ускорит девалютизации активов и пассивов экономических субъектов.

ЦБ ограничил торги на бирже некоторыми иностранными акциями
Финансы
Фото:Вадим Жернов / РИА Новости

Материал дополняется

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
ЦБ физлица валютные вклады отрицательная ставка
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter