Суд отказал в аресте акций российской QIWI после отзыва лицензии у банка

Суд не стал арестовывать акции собственника лишившегося лицензии Киви Банка. На ограничительных мерах настаивало АСВ. Агентство ведет проверку потенциально убыточных операций, за которые может нести ответственность Сергей Солонин

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Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать акции АО «Киви» по иску Киви Банка к его бывшим собственникам, передает корреспондент РБК. Ходатайство об обеспечительных мерах подавало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое после отзыва лицензии выполняет функции временной администрации банка.

5 марта АСВ обратилось в суд «в интересах кредиторов банка», претензии выдвинуты к бывшим собственникам кредитной организации — кипрской Qiwi Plc., российского АО «Киви» и гонконгской Fusion Factor Fintech Limited и касаются оспаривания сделки по смене собственника КИВИ Банка.

Почему возник повод оспаривать сделку с участием КИВИ Банка

Киви Банк был «ядром» бизнеса группы QIWI, специализирующейся на финансовых технологиях и переводах. Компания зарегистрирована на Кипре, ее акции торгуются на Мосбирже и на NASDAQ. На американской площадке операции были заморожены в феврале 2022 года, после начала российской военной операции на Украине. Но листинг остался, поэтому QIWI представила экспертной группе NASDAQ план по реструктуризации активов, предусматривающий раздел бизнеса, и биржа удовлетворила этот запрос.

Сделка была завершена в конце января 2024 года. Российские активы, консолидированные в АО «Киви», были проданы гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, которой владеет экс-глава QIWI Андрей Протопопов. В контуре российского бизнеса остались Киви Банк, «QIWI Кошелек», Qiwi Business, система денежных переводов Contact и другие сервисы. Международные активы остались у Qiwi Plc. — это международный бизнес в Казахстане, ОАЭ и других странах. Эту структуру контролирует другой сооснователь QIWI — Сергей Солонин, следует из данных Комиссии по ценным бумагам США. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб., взаиморасчеты предполагали рассрочку и должны были пройти в течение четырех лет: около 11,87 млрд руб. планировалось выплатить в течение четырех месяцев, остальные 11,87 млрд руб. — четырьмя равными долями начиная с четвертого квартала 2024 года.

21 февраля ЦБ отозвал у Киви Банка лицензию, сославшись на то, что бизнес-модель организации «была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов для теневого игорного бизнеса и криптообменников, также переводов похищенных средств в пользу дропперов». После прекращения деятельности банка остановилась работа других родственных сервисов — в частности, Qiwi-кошельков и система переводов Contact. Кроме того, сложности с некоторыми видами операций зафиксировали банки-партнеры Киви Банка.

Банк не имел проблем с капиталом и был финансово устойчивым, поэтому регулятор не рассматривал вариант санации игрока, говорил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

Что стороны предъявили в суде

Как заявил представитель АСВ в суде, на 15 марта агентство получило 20 тыс. заявлений от вкладчиков Киви Банка и выплатило им страховые возмещения на 4 млрд руб. Но реестр кредиторов еще пополняется. «Наши заявленные требования способствуют сохранению актива у конечного бенефициара банка. Кроме того, обращаем внимание суда, что в настоящее время проводим проверку по выявлению сделок, которые могли причинить убытки и за которые потенциально может отвечать конечный бенефициар банка — Солонин», — продолжил представитель истца. Он подчеркнул, что агентство оспаривает смену собственника Киви Банка.

АСВ представило в суде данные о финансовом состоянии КИВИ Банка. Как следует из выписки агентства, активы Киви Банка составили 72 млрд руб., а пассивы — 43 млрд руб.

«В банке нет дыры, в банке в два раза больше активов, чем пассивов. АСВ говорит, что у них реестр на 4 млрд руб., но эта сумма составляет меньше 5% от активов, это ничтожная сумма. У банка достаточно активов для покрытия всех требований», — сказал представитель АО «Киви», ответчика по этому иску. Он также подчеркнул, что банк не имеет правовых оснований для оспаривания сделки между Qiwi Plc. и Fusion Factor Fintech Limited, поскольку не был ее стороной и не может вмешиваться в «верхнеуровневую сделку».

«В результате этой сделки никакие активы АО «Киви» не уменьшаются. Qiwi Plc. отчуждает пакет акций компании Fusion Factor. Обе компании контролируются российскими гражданами. Как говорит АСВ, обе компании входят в одну группу. Сделка была раскрыта Центральному банку Российской Федерации <...> В приложении представлено согласование Центрального банка, который проверил всю сделку и в январе 2024 года дал на нее согласие. То есть ЦБ фактически подтвердил, что в результате данной сделки, в результате перехода пакета акций никакие требования регуляторного законодательства не нарушаются», — подчеркнул представитель АСВ. Наконец, он добавил, что если суд введет ограничительные меры, то АО «Киви» не сможет не только распоряжаться акциями, но и проводить финансовые расчеты, например, по выплате зарплаты сотрудникам.

Представитель АСВ возражал, что меры об аресте акций могут носить временный характер, и их можно снять при необходимости, «когда будет полное погашение реестра требований кредиторов».