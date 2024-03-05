QIWI Банк направил в суд иск к своим владельцам

Иск адресован как к владельцам российского, так и медународного бизнеса QIWI — их разделение произошло в начале года. В феврале у банка отозвали лицензию

QIWI Банк направил иск в суд против АО «Киви» и гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited (через нее российскими активами владеет Андрей Протопопов) и Qiwi plc.

Представитель QIWI Банка отказался от комментариев. РБК направил запрос в АСВ.

В январе QIWI запустила процесс реструктуризации и объявила о продаже российских активов- QIWI Банк, «QIWI Кошелек», Qiwi Business, система денежных переводов Contact и другие проекты. Бизнес в России был консолидирован в АО «Киви» и продан гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову.

Международные активы QIWI остались в контуре QIWI plc, которую возглавил Алексей Мащенков. Сделка была оценена в 23,75 млрд руб.

30 января 2024 года QIWI объявила о завершении сделки по продаже российских активов. Разделение бизнеса компания назвала логичным шагом в нынешней экономической и геополитической ситуации. «Развитие АО «КИВИ» в России не будет зависеть от требований иностранных юрисдикций, бизнес продолжит свое динамичное развитие. В то же время международный бизнес в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжит развиваться в рамках QIWI Plc», — пояснили в компании.

21 февраля ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка. Решение регулятор аргументировал тем, что банк нарушал федеральные законы, а также нормативные акты регулятора. Это был первый отзыв лицензии за полтора года. По величине активов QIWI Банк занимал 89-е место среди кредитных организаций в России.

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