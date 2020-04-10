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Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам

Банки будут вынуждены увеличить доходность сберегательных продуктов, чтобы сдержать отток средств клиентов, считают эксперты McKinsey. По данным ЦБ, ставки по депозитам в конце марта уже вернулись к росту
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Банки могут поднять процентные ставки по вкладам и депозитам на один-два процентных пункта для поддержания рублевой ликвидности, говорится в презентации консалтинговой компании McKinsey о влиянии пандемии на российскую экономику и отдельные отрасли (есть у РБК).

В первоначальной версии презентации, с которой также ознакомился РБК, говорилось, что банки могут поднять ставки и вовсе на 2–5 п.п., чтобы минимизировать отток вкладов. Однако представитель McKinsey уточнил, что это был рабочий материал, а не финальная версия, и предоставил обновленный вариант.

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«В кризисные моменты банки пытаются сдержать отток вкладов. Особенно это видно по банкам, которые не являются госбанками, крупными или очень надежными. Банки за пределами первой десятки начинают удерживать клиентов повышенными ставками по депозитам», — пояснил РБК старший партнер McKinsey Семен Яковлев.

Ставки по депозитам в России уже вернулись к росту, сообщал ЦБ. В третьей декаде марта средневзвешенная максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках выросла до 5,38% против 5,15% в начале и середине месяца. До этого доходности по депозитам в течение нескольких месяцев обновляли исторический минимум.

Кредитные организации начали повышать ставки по вкладам с 12 марта, спустя несколько дней после обвала цен на нефть и ослабления рубля, следует из данных Frank RG. Доходность своих сберегательных продуктов повышали банк «Дом.РФ», «Восточный», Совкомбанк, Тинькофф Банк, «Уралсиб», МКБ, Газпромбанк, банки «Санкт-Петербург» и «Открытие».

Рост ставок будет свойственен для рублевых, а не валютных продуктов. «В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт.

По оценкам McKinsey, возможно и увеличение ставок по кредитам, которое будет обусловлено ухудшением текущих банковских портфелей. «В целом, когда есть ожидание роста просрочки, увеличения стоимости риска по активам, банки, во-первых, снижают уровень одобрения кредитов, а во-вторых, закладывают стоимость риска в стоимость кредита и повышают процентную ставку. Поэтому мы ожидали бы роста ставок в России», — отмечает Яковлев. Банки уже начали поднимать ставки по ипотеке.

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«Динамика ставок зависит от ключевой, и если ЦБ закончит цикл снижения ставки, то возникнет давление вверх и на рыночные ставки», — говорил аналитик Fitch Антон Лопатин. 20 марта Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6%, несмотря на предшествовавший этому обвал рынков и рубля. Председатель ЦБ Эльвира Набуиллина подчеркивала, что в 2020 году регулятор может вернуться к снижению ставки.

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Второй фактор, влияющий на динамику процентных ставок, — ситуация с рублевой ликвидностью в банках, отмечает Лопатин. «Профицит ликвидности колеблется в диапазоне 3–4 трлн руб. С начала марта ситуация практически не поменялась. Если ликвидность начнет ухудшаться, то это тоже окажет влияние на ставки», — поясняет аналитик Fitch.

В марте ЦБ зафиксировал кратковременный отток средств вкладчиков из банков: в период с 15 по 25 марта он составил около 2%, но позднее ситуация нормализовалась. ЦБ не называл факторы, которые могли повлиять на поведение клиентов. Представитель регулятора тогда пояснял РБК, что оценка не учитывает движение средств по депозитам физлиц 25 марта, когда президент Владимир Путин предложил ввести налог на проценты по вкладам. После обращения президента банки зафиксировали «первые признаки набега вкладчиков», писал РБК.

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Активность населения на рынке вкладов существенно снизилась из-за самоизоляции, замечает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Но разворот в доходностях депозитов намечается. «Сейчас банкам необходимо купировать произошедший ранее отток средств и возможное дальнейшее сокращение депозитов со стороны тех категорий вкладчиков, которые могли потерять работу или иные источники доходов», — говорит аналитик. Он, однако, не ожидает существенного повышения ставок как по кредитам, так и по депозитам.

Банки будут расти медленно в текущих условиях, поэтому новые депозиты будут им не очень нужны, соглашается Лопатин: приоритетом будет удержание, а не наращивание депозитной базы.

Авторы: Юлия Кошкина, Евгения Чернышова
Теги: банки, вклады, кризис
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