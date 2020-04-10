Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам

Банки будут вынуждены увеличить доходность сберегательных продуктов, чтобы сдержать отток средств клиентов, считают эксперты McKinsey. По данным ЦБ, ставки по депозитам в конце марта уже вернулись к росту

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Банки могут поднять процентные ставки по вкладам и депозитам на один-два процентных пункта для поддержания рублевой ликвидности, говорится в презентации консалтинговой компании McKinsey о влиянии пандемии на российскую экономику и отдельные отрасли (есть у РБК).

В первоначальной версии презентации, с которой также ознакомился РБК, говорилось, что банки могут поднять ставки и вовсе на 2–5 п.п., чтобы минимизировать отток вкладов. Однако представитель McKinsey уточнил, что это был рабочий материал, а не финальная версия, и предоставил обновленный вариант.

«В кризисные моменты банки пытаются сдержать отток вкладов. Особенно это видно по банкам, которые не являются госбанками, крупными или очень надежными. Банки за пределами первой десятки начинают удерживать клиентов повышенными ставками по депозитам», — пояснил РБК старший партнер McKinsey Семен Яковлев.