Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам
Банки могут поднять процентные ставки по вкладам и депозитам на один-два процентных пункта для поддержания рублевой ликвидности, говорится в презентации консалтинговой компании McKinsey о влиянии пандемии на российскую экономику и отдельные отрасли (есть у РБК).
В первоначальной версии презентации, с которой также ознакомился РБК, говорилось, что банки могут поднять ставки и вовсе на 2–5 п.п., чтобы минимизировать отток вкладов. Однако представитель McKinsey уточнил, что это был рабочий материал, а не финальная версия, и предоставил обновленный вариант.
«В кризисные моменты банки пытаются сдержать отток вкладов. Особенно это видно по банкам, которые не являются госбанками, крупными или очень надежными. Банки за пределами первой десятки начинают удерживать клиентов повышенными ставками по депозитам», — пояснил РБК старший партнер McKinsey Семен Яковлев.
Ставки по депозитам в России уже вернулись к росту, сообщал ЦБ. В третьей декаде марта средневзвешенная максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках выросла до 5,38% против 5,15% в начале и середине месяца. До этого доходности по депозитам в течение нескольких месяцев обновляли исторический минимум.
Кредитные организации начали повышать ставки по вкладам с 12 марта, спустя несколько дней после обвала цен на нефть и ослабления рубля, следует из данных Frank RG. Доходность своих сберегательных продуктов повышали банк «Дом.РФ», «Восточный», Совкомбанк, Тинькофф Банк, «Уралсиб», МКБ, Газпромбанк, банки «Санкт-Петербург» и «Открытие».