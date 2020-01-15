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Экономика ,  
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Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%

В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка.

Ставку рассчитывают по розничным депозитам по данным десяти российских банков, лидирующих по размеру портфелей вкладов. Это Сбербанк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, ВТБ, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, «Открытие», Альфа-банк и Россельхозбанк.

Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума
Финансы

В ноябре 2019 года ставка по вкладам в рублях составила 6,03%.

Максимальное значение за 2019 год Центробанк зафиксировал в феврале. Тогда ставка достигла 7,67% годовых.

В мае прошлого года размер процентов по вкладам в банках России стал падать. Падение доходности по вкладам происходит на фоне снижений ЦБ ключевой ставки. За 2019 год ее снижали пять раз. В декабре значение достигло 6,25% годовых.

Теги: Центробанк, вклад, Максимальная ставка
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