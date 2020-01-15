Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%

В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка.

Ставку рассчитывают по розничным депозитам по данным десяти российских банков, лидирующих по размеру портфелей вкладов. Это Сбербанк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, ВТБ, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, «Открытие», Альфа-банк и Россельхозбанк.

В ноябре 2019 года ставка по вкладам в рублях составила 6,03%.

Максимальное значение за 2019 год Центробанк зафиксировал в феврале. Тогда ставка достигла 7,67% годовых.