Moody's предсказало ухудшение ситуации в российском банковском секторе
Рейтинговое агентство Moody's сохранило негативный прогноз по развитию российского банковского сектора в ближайшие 12-18 месяцев, говорится в его обзоре, поступившем в РБК.
Moody's ожидает ухудшения операционной среды, качества активов, достаточности капитала и снижения прибыли банков. Стабильными останутся фондирование и ликвидность, а также возможность государства поддержать кредитные организации. Проблемные кредиты банковского сектора вырастут до 10,5% от совокупного портфеля кредитов в 2021 году (с 8,2% на конец 2019 года), ожидают аналитики. Этот показатель не включает в себя реструктурированные кредиты, которые банки признали в своей отчетности «работающими».
«Банки ожидали, что восстановление экономики во второй половине 2020 года поможет заемщикам войти в новый график платежей», — пишут авторы. Но в случае начала второй волны пандемии и введения новых ограничений заемщикам вряд ли это удастся, и рост проблемных кредитов «значительно превысит прогнозы», отмечают в Moody's.
- В базовом сценарии развития банковского сектора, который вторую волну не предусматривает, вырастут кредитные расходы банков: с 0,7% на конец 2019 года до 2% в 2020-м и 2021 годах. Тем не менее это ниже уровней кризиса 2014 года (3,2%). Покрытие проблемных кредитов резервами останется на «хорошем» уровне 85%, ожидают в агентстве.