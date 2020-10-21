Moody's предсказало ухудшение ситуации в российском банковском секторе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,75) Инвестиции, 14:11
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 91,34 (-0,22) Инвестиции, 14:11
Как фармкомпании разрабатывают и защищают новые лекарства РБК и Bayer, 17:32 В Баку назвали лицемерием слова Пашиняна о бесполезности переговоров Политика, 17:31 Инфекционист Минздрава изменил мнение об эффективности перчаток Общество, 17:29 На Украине объяснили требование о смене названия «Советской» колбасы Общество, 17:28 Разовые доходы россиян выведут из-под повышенной ставки НДФЛ в 15% Экономика, 17:16 В Госдуме указали на риски роста налоговой нагрузки на бизнес Экономика, 17:15 Сегодня Tesla выпустит отчет за третий квартал: что важно знать Инвестиции, 17:11 «Спартак» уступил клубу первой лиги и вышел в 1/8 Кубка по разнице мячей Спорт, 17:10 В Сингапуре построят экогород будущего. Каким он будет Недвижимость, 17:05 Как выглядят улицы около захваченного банка в Грузии. Видео Общество, 17:02 Нурмагомедов заявил о готовности повалить Гэтжи сто раз Спорт, 17:01 Печать органов и компьютерное зрение: топ-10 технологий будущего Футурология, 17:00  Матвиенко заявила о цинизме «Норникеля» и его безразличии к Отечеству Политика, 17:00 Мясников назвал четыре сценария развития коронавируса Общество, 16:59
Пандемия коронавируса ,  
0 

Moody's предсказало ухудшение ситуации в российском банковском секторе

Moody's ожидает ухудшения основных показателей банковского сектора в ближайшие полтора года, хотя финансовое здоровье банков будет стабильным. В случае новых ограничений из-за COVID-19 проблемные кредиты могут значительно вырасти
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Рейтинговое агентство Moody's сохранило негативный прогноз по развитию российского банковского сектора в ближайшие 12-18 месяцев, говорится в его обзоре, поступившем в РБК.

Moody's ожидает ухудшения операционной среды, качества активов, достаточности капитала и снижения прибыли банков. Стабильными останутся фондирование и ликвидность, а также возможность государства поддержать кредитные организации. Проблемные кредиты банковского сектора вырастут до 10,5% от совокупного портфеля кредитов в 2021 году (с 8,2% на конец 2019 года), ожидают аналитики. Этот показатель не включает в себя реструктурированные кредиты, которые банки признали в своей отчетности «работающими».

«Банки ожидали, что восстановление экономики во второй половине 2020 года поможет заемщикам войти в новый график платежей», — пишут авторы. Но в случае начала второй волны пандемии и введения новых ограничений заемщикам вряд ли это удастся, и рост проблемных кредитов «значительно превысит прогнозы», отмечают в Moody's.

  • В базовом сценарии развития банковского сектора, который вторую волну не предусматривает, вырастут кредитные расходы банков: с 0,7% на конец 2019 года до 2% в 2020-м и 2021 годах. Тем не менее это ниже уровней кризиса 2014 года (3,2%). Покрытие проблемных кредитов резервами останется на «хорошем» уровне 85%, ожидают в агентстве.

Что будет влиять на банки

Операционная среда, в которой работают российские банки, окажется под воздействием нескольких факторов, отмечается в прогнозе. Так, по оценкам агентства, в 2020 году ВВП России упадет на 5,5%, в 2021 году рост составит всего 2,2%. Кроме того, агентство ожидает сохранения дефицита бюджета до 2023 года и низких цен на нефть ($45 в 2021 году). Основным драйвером роста экономики в последние годы был потребительский спрос, подпитываемый кредитными средствами, но в первой половине реальные располагаемые доходы домохозяйств упали на уровень ниже 2010 года, а возможности людей поддержать восстановление экономики ограничены.

  • Достаточность капитала в банковском секторе снизится с 11% в 2019 году до 10,4% в 2020-м году и 9,9% в 2022 году — Moody's указывает на ограниченную возможность банков генерировать капитал в условиях необходимости покрывать рост рисков. Кроме того, крупнейшие банки продолжат выплачивать дивиденды, что будет негативно влиять на средний показатель достаточности капитала.
  • Прибыльность банковского сектора сократится из-за низких ставок в экономике и масштабной реструктуризации кредитов. В 2020 году чистая прибыль составит 0,6% от активов против 1,8% в 2019 году, в 2021 году — 0,7%.
  • Ситуация с фондированием останется неизменной — на 30 июня 2020 года депозиты компаний и населения составляли 73% от обязательств банков. Но роста депозитов населения в банках Moody's не ждет: падение реальных доходов сократило возможности домохозяйств. Банки все так же смогут рассчитывать на поддержку государства, так или иначе контролирующего 70% сектора. Тем не менее, как считают в Moody's, затраты на поддержку сектора не смогут сравниться с пакетами поддержки в кризис 2014 — 2016 годов и суммами, которые ЦБ вложил в спасение «Открытие», Промсвязьбанка и Бинбанка, санированных в 2017 году. Сейчас финансовое состояние банковского сектора стабильно, «банки способны выдержать ожидаемые кредитные потери», подчеркивается в отчете.

В топ-10 крупнейших финансовых групп России вошли лишь три частные
Финансы
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple Книжная полка от McKinsey: что читали лидеры летом 2020 года

Маловероятный, но суровый сценарий

Moody's провело оценку способности банков выдержать «крайне суровый» стресс-тест, сопоставимый по силе с негативным событием, случающимся раз в 25 лет. Агентство не приводит конкретных условий стресс-теста, указывая, что в них закладываются предположения о влиянии роста кредитов и сокращения доходов на капитал банков.

Этот маловероятный сценарий банки проходят с потерей большей части капитала. Moody's отмечает, что капитал сектора составляет 11% от активов с учетом их риска, а в стрессовом сценарии упадет до 3,7%.

Автор
Павел Казарновский
Материалы по теме
Moody's указало на риски для банков Армении и Азербайджана из-за Карабаха
Финансы
Moody's указало на риски для банков Белоруссии из-за снятия вкладов
Финансы
Эксперты Moody’s предсказали рост миграции внутри России из-за пандемии
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter