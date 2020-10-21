Moody's предсказало ухудшение ситуации в российском банковском секторе

Moody's ожидает ухудшения основных показателей банковского сектора в ближайшие полтора года, хотя финансовое здоровье банков будет стабильным. В случае новых ограничений из-за COVID-19 проблемные кредиты могут значительно вырасти

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Рейтинговое агентство Moody's сохранило негативный прогноз по развитию российского банковского сектора в ближайшие 12-18 месяцев, говорится в его обзоре, поступившем в РБК.

Moody's ожидает ухудшения операционной среды, качества активов, достаточности капитала и снижения прибыли банков. Стабильными останутся фондирование и ликвидность, а также возможность государства поддержать кредитные организации. Проблемные кредиты банковского сектора вырастут до 10,5% от совокупного портфеля кредитов в 2021 году (с 8,2% на конец 2019 года), ожидают аналитики. Этот показатель не включает в себя реструктурированные кредиты, которые банки признали в своей отчетности «работающими».

«Банки ожидали, что восстановление экономики во второй половине 2020 года поможет заемщикам войти в новый график платежей», — пишут авторы. Но в случае начала второй волны пандемии и введения новых ограничений заемщикам вряд ли это удастся, и рост проблемных кредитов «значительно превысит прогнозы», отмечают в Moody's.