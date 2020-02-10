Компания Хотина подала иск о защите репутации к АСВ

Нефтяная компания «Дулисьма», подконтрольная Алексею Хотину, обратилась с иском к банку «Югра», которым бизнесмен владел до отзыва лицензии, и Агентству по страхованию вкладов. Ранее АСВ начало банкротить компанию Хотина

Алексей Хотин (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Нефтяная компания «Дулисьма», подконтрольная бизнесмену Алексею Хотину, подала иск о защите деловой репутации к банку «Югра», а конкретно к его конкурсному управляющему — Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 3 февраля, следует из карточки дела.

Оно принято к рассмотрению, но требования нефтяной компании, как и основания для иска, не раскрываются. РБК направил запрос в АСВ, связаться с представителями «Дулисьмы» не удалось. Предварительные слушания назначены на 28 февраля.

Почему структура Хотина выступила против АСВ

АСВ с 2017 года занимается ликвидацией банка «Югра», который принадлежал Алексею Хотину. Госкорпорация считает, что бизнесмен покупал разные активы под залог на заемные деньги, а потом гасил кредиты за счет средств вкладчиков, выведенных из «Югры». Отзыв лицензии у банка в июле 2017 года стал крупнейшим страховым случаем в России — АСВ выплатило вкладчикам 174,7 млрд руб.

Экс-владелец «Югры» занимался не только банковским бизнесом: в сферу его интересов также входят недвижимость и нефтедобыча. «Дулисьма» — одна из двух нефтяных компаний, подконтрольных Хотину.