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Компания Хотина подала иск о защите репутации к АСВ

Нефтяная компания «Дулисьма», подконтрольная Алексею Хотину, обратилась с иском к банку «Югра», которым бизнесмен владел до отзыва лицензии, и Агентству по страхованию вкладов. Ранее АСВ начало банкротить компанию Хотина
Алексей Хотин (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Нефтяная компания «Дулисьма», подконтрольная бизнесмену Алексею Хотину, подала иск о защите деловой репутации к банку «Югра», а конкретно к его конкурсному управляющему — Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 3 февраля, следует из карточки дела.

Оно принято к рассмотрению, но требования нефтяной компании, как и основания для иска, не раскрываются. РБК направил запрос в АСВ, связаться с представителями «Дулисьмы» не удалось. Предварительные слушания назначены на 28 февраля.

Почему структура Хотина выступила против АСВ

АСВ с 2017 года занимается ликвидацией банка «Югра», который принадлежал Алексею Хотину. Госкорпорация считает, что бизнесмен покупал разные активы под залог на заемные деньги, а потом гасил кредиты за счет средств вкладчиков, выведенных из «Югры». Отзыв лицензии у банка в июле 2017 года стал крупнейшим страховым случаем в России — АСВ выплатило вкладчикам 174,7 млрд руб.

Экс-владелец «Югры» занимался не только банковским бизнесом: в сферу его интересов также входят недвижимость и нефтедобыча. «Дулисьма» — одна из двух нефтяных компаний, подконтрольных Хотину.

20 января АСВ от лица банка подало иск о банкротстве «Дулисьмы». Суд пока проверяет обоснованность заявления. Задолженность компании перед банком составляет 14,138 млрд руб. и $64,5 млн, сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на представителя агентства. Долг основан на акцессорных обязательствах «Дулисьмы» перед «Югрой» — компания могла быть поручителем или залогодателем по кредиту, выданному банком другой компании.

Кому еще должен Алексей Хотин

С весны 2019 года Алексей Хотин находится под домашним арестом. Против него заведено два уголовных дела о растрате 290 млрд руб. из банка «Югра». В делах также фигурируют экс-президент кредитной организации Алексей Нефедов и бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев. АСВ предъявило к фигурантам дела гражданский иск на эту сумму.

Агентство по страхованию вкладов — не единственный кредитор Алексея Хотина. Как сообщал РБК, у бизнесмена есть обязательства на $200–300 млн перед банком непрофильных активов «Траст» и на $700 млн перед Альфа-банком. Последний уже смог отсудить у Хотина бизнес-центр «Агат». Долги перед «Трастом» пока обслуживаются, говорили собеседники РБК.

Экс-владелец «Югры» Хотин оказался должником принадлежащего ЦБ «Траста»
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Хотин также брал кредиты у Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным издания, в РСХБ у Хотина был лимит в $1,2 млрд, имущество нефтяной компании «Дулисьма» заложено по этим обязательствам. Кредиты регулярно обслуживаются структурами Хотина, сообщала РБК представитель РСХБ.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: «Югра», Алексей Хотин, АСВ
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