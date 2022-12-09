Банки Казахстана получили разрешение США на операции по картам «Мир»

Решение о подключении к российской системе банки будут принимать самостоятельно, исходя из собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков, предупреждает казахстанский регулятор

Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Американское Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) разрешило казахстанским банкам операции по картам «Мир», говорится в сообщении Агентства по регулированию и развитию финрынка Республики Казахстан.

«Американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «Мир» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность», — говорится в сообщении. Казахстанским банкам разрешено принимать платежи, переводы по картам «Мир», а также осуществлять выдачу наличных денег через банкоматы для частных лиц.

В то же время операции через систему «Мир» останутся под особым контролем Минфина США, а решение о подключении к ней банки будут принимать самостоятельно, исходя из собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков, предупреждает казахстанский регулятор.

Казахстанские банки перестали принимать карты российской платежной системы в сентябре, после того как Минфин США опубликовал разъяснение, в котором предупредил, что организации, работающие с оператором карт «Мир», «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США». Тогда же Вашингтон ввел санкции против главы НСПК Владимира Комлева.

Сама платежная система «Мир» под ограничения не попала, но, как пояснили в ведомстве, риски поддержки обхода санкций возникают из-за ее расширенного использования за пределами территории России, а также потому, что НСПК обрабатывает транзакции для российских банков и может использоваться для обработки транзакций с участием других лиц.

После того как в России объявили о начале частичной мобилизации, Казахстан стал одной из стран, которая приняла поток мигрантов: в него въехали 400 тыс. российских граждан. По данным на конец ноября, в республике осели 100 тыс. россиян, а более 320 тыс. из нее выехали. По словам министра труда и социальной защиты населения Казахстана Тамары Дуйсеновой, в стране проживают не только новоприбывшие россияне, но и трудовые мигранты: работают и отчисляют пенсионные взносы 22 тыс. граждан России.

Казахстанские власти заявляли, что не будут препятствовать или ограничивать процесс релокации. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству проработать необходимые меры поддержки переезжающих, «проявить заботу о них и обеспечить их безопасность». «У нас нет ни кризиса, ни паники. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций», — уточнял в конце сентября глава государства.

Токаев также поручил обеспечить хорошие условия для релокации иностранных компаний из России в Казахстан. По его словам, это даст стране хорошие возможности для наращивания производства товаров. К 19 октября более 50 международных компаний релоцировалось из России в Казахстан, говорил президент.