Frank RG: количество выданных товарных кредитов достигло максимума почти за пять лет

Россияне взяли рекордное с 2017 года число кредитов на покупку товаров

В октябре россияне взяли 1,29 млн кредитов на покупку товаров, оценили в Frank RG. Это максимум почти за пять лет. Повышенный спрос эксперты объясняют сезонностью, акциями банков и покупками инвентаря для мобилизованных

Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

В октябре 2022 года в России заметно активизировались выдачи кредитов населению на покупку товаров (POS-кредитов), следует из данных аналитической компании Frank RG, поступивших в РБК. За месяц банки заключили с потребителями 1,29 млн таких договоров, что стало рекордом с декабря 2017 года. Объем предоставленных ссуд достиг 37,5 млрд руб. — это максимум с начала года.

По сравнению с сентябрем выдачи POS-кредитов в денежном выражении подскочили на 30,7% (максимум с мая), а в количественном — на 16,1% (максимум с июня). Это нетипичная динамика: в предыдущие годы в октябре продажи товарных кредитов не показывали таких высоких темпов роста, а в этом году в отчетный месяц во всех остальных сегментах розницы наблюдался спад выдач.

Банки также увеличили средний размер одобряемых POS-кредитов: средний чек вырос на 12,6% и достиг 29,1 тыс. руб. против 25,8 тыс. руб. в сентябре.

С чем может быть связан всплеск выдач товарных кредитов

«Сезонный рост спроса в POS-сегменте традиционно приходится на вторую половину года начиная с сентября-октября», — говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев.

Похожие локальные всплески спроса наблюдаются разве что в августе перед началом учебного года или в преддверии праздников, возражает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Она полагает, что октябрьские выдачи POS-кредитов обеспечил повышенный спрос россиян на определенные группы товаров.

«Я затрудняюсь найти иное объяснение такому всплеску POS-кредитования, нежели объявленная частичная мобилизация», — говорит независимый эксперт Ольга Ульянова. Она допускает, что ссуды могли оформляться при покупке товаров, необходимых военнослужащим.

21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию для ведения военной операции на Украине. Почти сразу магазины зафиксировали рост спроса на обувь, одежду и товары, которые используются в походных условиях. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила «случаи существенного повышения стоимости» армейской экипировки и другой военной продукции, а сенатор Людмила Нарусова призвала разобраться с ростом цен на бронежилеты в 20 раз.

Что об этом говорят сами кредиторы

РБК направил запрос в банки, специализирующиеся на POS-кредитовании, — Почта Банк, «Ренессанс Кредит», «Хоум Кредит», ОТП Банк и МТС-банк.

В «Хоум Кредите» сообщили о росте выдач товарных ссуд в полтора раза в годовом выражении. «Этому способствовал ряд внешних факторов — сезонность, продолжающееся снижение инфляционного давления в экономике и низкая ключевая ставка, рост предложения банками беспроцентных рассрочек, а также прочие факторы, стимулировавшие потребительскую активность», — утверждает директор по развитию партнерского бизнеса Банка Хоум Кредит Ирина Жимерина.

Вице-президент Почта Банка Андрей Павлов говорит, что в октябре спрос на POS-кредиты «соответствовал сезонному уровню». «Он был ниже, чем в октябре прошлого года, но сопоставим с показателями двух предыдущих месяцев. Мы не наблюдали ажиотажа среди покупателей и повышенного спроса на спортивные товары и одежду», — добавил он.

Остальные кредитные организации не ответили на запросы РБК.

РБК также направил запрос игрокам, чьи продуктовые предложения конкурируют с POS-кредитами.

В Совкомбанке, который предлагает клиентам карту рассрочки «Халва», сообщили, что рост покупок по ней в октябре составил 9% по сравнению с сентябрем. «Из ключевых категорий более заметно выросли покупки в категории «Мебель и товары для дома» — на 15%», — сказал управляющий директор Совкомбанка Александр Дворский. BNPL-сервисы «Долями» (группа «Тинькофф») и «Сплит» («Яндекс»), предлагающие потребителям оплачивать покупки по частям, не ответили на вопросы РБК.