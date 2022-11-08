Суровикин доложил Шойгу об обеспечении мобилизованных всем необходимым

Сергей Суровикин (Фото: Алексей Ерешко / Минобороны РФ / ТАСС)

Командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине, генерал Сергей Суровикин представил министру оборону России Сергею Шойгу доклад по вопросу обеспечения призванных в рамках мобилизации всеми видами довольствия, сообщили в Минобороны.

«На командном пункте генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего Объединенной группировки российских войск генерала армии Сергея Суровикина по текущей оперативной обстановке, характере действий противника, выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях, а также отдельно — по вопросам обеспечения всеми видами довольствия прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации», — говорится в сообщении.

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