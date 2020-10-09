Почти каждый пятый звонок коллекторов пришелся на «пандемийных» должников

Профессиональные взыскатели уже активно работают с заемщиками, которые допустили просрочку по кредитам на пике пандемии, сообщили в ассоциации коллекторов. Некоторые должники объясняют неплатежи правом на кредитные каникулы

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По итогам сентября на заемщиков, которые перестали платить по кредитам на фоне пандемии, пришлось 18% от общего количества звонков взыскателей, подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) по просьбе РБК. Речь идет о случаях, которые банки передали коллекторам в работу по агентской схеме в период с 1 апреля по 30 сентября, просрочка по ним образовалась в апреле—июне.

Банк России еще не раскрывал, как изменилось качество розничного кредитного портфеля в сентябре, но в августе фиксировал существенный рост просрочки из-за влияния пандемии. За месяц объем проблемной задолженности увеличился на 26 млрд руб., или на 3%, быстрее, чем в предыдущие периоды. За август доля неработающих кредитов (с просрочкой больше 90 дней) в общем объеме необеспеченных займов выросла с 8,9 до 9,3%. В совокупном портфеле плохие долги остались на уровне 7,9%.

«На 1 сентября объем розничной просрочки [у банков] мы оцениваем на уровне 1,86 трлн руб. по МСФО. Это уровень января 2017 года», — сообщил начальник отдела исследований коллекторского агентства EOS Иван Комиссаров. По его словам, прирост числа проблемных кредитов в первую очередь сказывается на агентском сегменте взыскания, когда коллекторы взаимодействуют с должниками по договору с банками. «За период пандемии должников стало больше, как следствие, объем работ стал больше», — утверждает и гендиректор коллекторского агентства «НСВ» Роман Волосников.

Как следует из статистики НАПКА, кредиторы стали активнее отдавать профессиональным взыскателям свежие долги с просрочкой до 180 дней. В августе на них пришлось 7% переданных долгов против 3% годом ранее. За тот же период доля долгов с просрочкой до года выросла до 17% (+2 п.п.), а удельный вес старой задолженности пропорционально снизился. В три летних месяца банки передали коллекторам по агентской схеме 3,9 млн кейсов на 152 млрд руб.: их количество на 44,4% превысило показатель переданных дел за первые пять месяцев 2020 года.