«Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%

Почему «Дом.РФ» опускает ставки

«Дом.РФ» корректирует ипотечные ставки всего через несколько недель после снижения ключевой ставки ЦБ до 7,5% (на 0,25 п.п.) и заявления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной о вероятности еще двух снижений до конца года при отсутствии «негативных сюрпризов». ЦБ рассмотрит возможность опустить ставку уже на заседании 26 июля, отмечала она на прошлой неделе.

Снижению как кредитных, так и депозитных ставок способствует как уменьшение стоимости фондирования (доходность пятилетних ОФЗ сейчас составляет менее 7,4% по сравнению с 9% осенью 2018 года), так и прохождение годового пика инфляции (5,3% в годовом выражении в марте), прокомментировал принятое решение представитель «Дом.РФ». «Банк заинтересован в повышении доступности ипотеки и считает снижение ставок оправданным с точки зрения бизнеса», — добавил зампред правления банка Данила Литвинов. «Мы оптимизируем бизнес-процессы и будем наращивать объемы выдачи, увеличивать ипотечный портфель, а также усиливать взаимодействие с ключевыми партнерами и застройщиками», — сказал он.

По объему выданных ипотечных кредитов на 10,7 млрд руб. в первом квартале 2019 года «Дом.РФ» занимал девятое место среди российских банков, уступая в 2,6 раза находящемуся на третьей позиции Газпромбанку и в десятки раз — двум крупнейшим игрокам рынка, Сбербанку и ВТБ (с кредитами на 287 млрд и 148 млрд руб. соответственно).

Цель — 8% Правительство до 15 января 2020 года должно разработать меры по снижению процентной ставки по ипотеке до 8% годовых и отчитаться об этом, такое поручение чиновникам в феврале дал президент Владимир Путин. Набиуллина заявляла, что считает задачу достижения ставок по ипотеке на уровне 8% вполне реальной, правда, не гарантировала ее достижения к 2021 году. В июле Путин поручил Минфину и ЦБ контролировать снижение ставок по ипотеке. «Антон Германович [Силуанов], нужно мониторить реальную ситуацию, что в жизни происходит реально. Потому что вот эти «шесть на ум пошло — семь с ума сошло» никого не интересует», — заявил глава государства (цитата по ТАСС).

Когда другие банки опустят ставки ниже 10%

Несмотря на благоприятные условия — снижение ключевой ставки, стабилизацию инфляционных ожиданий, остановку роста стоимости фондирования, крупнейшие банки будут снижать ипотечные ставки с определенным лагом, без резких движений, считает директор группы финансовых институтов рейтингового агентства S&P Global Raitings Сергей Вороненко. «Дом.РФ» делает это первым, вероятно, из-за наличия мандата института развития, рассуждает эксперт: есть ряд программ, на которые он будет нацеливаться одним из первых на рынке.

После снижения ключевой ставки ЦБ наметившаяся еще в мае тенденция к снижению ипотечных ставок станет более явной, допускает аналитик «Эксперт РА» Екатерина Щурихина: отдельные игроки смогут предложить кредиты со ставкой ниже 10%, особенно при дальнейшем смягчении кредитно-денежной политики ЦБ. Но средневзвешенная ставка вряд ли опустится ниже 10% до конца 2019 года, полагает эксперт, в том числе потому, что банки могут какое-то время выдавать кредиты по ипотечным заявкам, одобренным несколько месяцев назад по прежним ставкам.

Средневзвешенная ставка может снизиться до 9,7–9,5%, вряд ли более существенно, допускает Вороненко, добавляя, что даже в прошлом году, когда был установлен рекорд по минимальной ипотечной ставке, она не опускалась ниже 9,4%.

Тенденция к снижению ставок есть, делится наблюдениями замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, но с 1 июля вступили в силу новые правила строительства и продажи жилья. Пока заявок на строительство по новым правилам немного, поэтому как изменение предложения на рынке жилой недвижимости повлияет в итоге на спрос на кредиты, пока не ясно, говорит эксперт. Ключевые банки на ипотечном рынке будут реагировать на то, как изменится рынок недвижимости, считает он. «Понятно, что если цены на первичном рынке начнут расти достаточно серьезно и отрицательно скажутся на спросе, банкам придется снижать ставки, чтобы поддержать интерес к ипотеке», — констатирует Пивень.

Банки ждут действий ЦБ

Если ЦБ продолжит снижать ключевую ставку, ставка по ипотеке может достичь 8% уже в 2020 году, заявил на прошлой неделе президент ВТБ Андрей Костин. В Сбербанке не прокомментировали планы по дальнейшему снижению ипотечных ставок, но напомнили, что в мае уже снижали ставки на готовое и строящееся жилье, напомнили в пресс-службе кредитной организации. Базовая ставка на приобретение готового жилья снижена с 11,4 до 10,8% годовых, строящегося — с 10,9 до 10,6%. Минимальная ставка на покупку готового жилья в ипотеку с учетом дисконтов составляет 9,6% годовых, добавил представитель банка.

Если инфляция продолжит снижаться, а ЦБ — продолжит снижать ставку, вопрос о снижении ипотечных ставок может стать актуален уже осенью, признали в пресс-службе «Росбанк Дом» (ипотечный филиал, созданный на базе «ДельтаКредита», бывшей «дочки» Росбанка; в начале июня присоединен к Росбанку). Его базовая ипотечная ставка сейчас составляет 10,75%. Исключать, что к концу года она опустится ниже 10%, нельзя, но лишь при достаточно агрессивном снижении ключевой ставки ЦБ, ниже 7%, что маловероятно, добавил представитель банка.

Возможность снижения ставок по ипотеке рассматривает и Альфа-банк — в рамках запуска новой продуктовой линейки, отметил директор по развитию ипотечного кредитования банка Артем Иванов. Абсолют Банк в этом году снижал ипотечную ставку уже трижды и будет снижать снова, если экономическая ситуация останется стабильной, а ЦБ продолжит снижать ключевую ставку, говорит управляющий директор по продажам подразделений сети Абсолют Банка Иван Любименко. Минимальная ипотечная ставка уже ниже 10%, но базовая без дополнительного стимулирования вряд ли до конца года опустится ниже этого уровня, добавляет он.

Промсвязьбанк (ПСБ) в начале июля снизил ставки по программе «Вторичное жилье» на 0,6 процентного пункта, минимальная ставка по этой программе при первоначальном взносе от 15% составляет 9,6%, отметила начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева. ПСБ планирует небольшую корректировку по программе «Строящееся жилье» в формате акции для сделок с повышенной стоимостью квартир, указала она, добавив, что спрос на ипотечные кредиты высоко эластичен, поэтому незначительное снижение ставки повышает спрос на недвижимость.