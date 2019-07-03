Путин поручил Силуанову следить за снижением ставок по ипотеке

Президент Владимир Путин поручил Минфину и Центробанку контролировать снижение ставок по ипотеке, передает ТАСС.

«Антон Германович [Силуанов], нужно мониторить реальную ситуацию, что в жизни происходит реально. Потому что вот эти «шесть на ум пошло — семь с ума сошло» никого не интересует», — заявил глава государства.

По его словам, правительство должно стремиться к 6%-ной ставке по ипотеке для льготных категорий. «Нужно, чтобы люди получали то, о чем мы договорились. Шестипроцентные кредиты должны быть», — добавил Путин, отметив, что следить за ситуацией необходимо совместно с ЦБ.

По словам первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, объем выдачи ипотечных кредитов в месяц составляет более 3 тыс. Согласно данным ЦБ, портфель ипотечных кредитов по результатам первого квартала составил 6,9 трлн руб., с начала года его объем вырос на 4,8%.

В феврале Путин дал поручение банкам России обеспечить выдачу ипотечных кредитов семьям с двумя и более детьми по льготной ставке в 6%. По его словам, важно, чтобы «кредитные организации ничего сверху не накручивали».



