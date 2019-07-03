Путин поручил Силуанову следить за снижением ставок по ипотеке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,34 +0,02 EUR Бирж. 71,46 +0,04 Brent 62,99 +0,33% USD Нал. 64,05 62,82 EUR Нал. 72,29 70,89 USD ЦБ 63,50 +0,27 EUR ЦБ 71,60 +0,20 EUR/USD 1,1279 -0,0008 BTC/USD Бирж. 11 309,00 +459,00 IMOEX 2 823,95 +0,50% RTSI 1 401,52 +0,23% DJIA 26 966,00 +0,67% Nasdaq 8 170,23 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
МТС ₽324 (+14,51%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽67 (+5,79%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Татнефть ₽856,57 (+11,33%) прогноз Атон к 10.06.20
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
МТС ₽324 (+14,51%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽67 (+5,79%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Татнефть ₽856,57 (+11,33%) прогноз Атон к 10.06.20
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 63,5 (+0,27) Quote, 13:16
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 71,6 (+0,2) Quote, 13:16
Что нужно знать о функциональных напитках РБК и Philips, 20:16 Минобороны обнародовало имена 14 погибших подводников Общество, 20:15 Путин поручил Силуанову следить за снижением ставок по ипотеке Политика, 20:06 СК предъявил обвинение напавшему на журналиста главе района Хакасии Общество, 19:56 Карен Хачанов третий раз подряд вышел в третий круг Уимблдона Спорт, 19:55 На мосту на юге Петербурга после ДТП повисла фура Общество, 19:55 Гуляш, ретеш и Геллерт: что нельзя упустить в Будапеште РБК и ОТП Банк, 19:45 Путин объявил паводок в Иркутской области чрезвычайной ситуацией Политика, 19:42 Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров Общество, 19:34 Игрок сборной Испании перешел из «Атлетико» в «Манчестер Сити» за €70 млн Спорт, 19:33 Moody’s снизило прогноз для «Рольфа» из-за уголовного дела основателя Бизнес, 19:26 Сервисы Kayak и Momondo удалили из поиска отели в Крыму Общество, 19:26 Путин пригласил Меркель и Си Цзиньпина на празднование 75-летия Победы Политика, 19:19 Формула здорового сна: как подготовить мозг к отдыху РБК Стиль и Altay Resort, 19:15
Политика ,  
0 
Путин поручил Силуанову следить за снижением ставок по ипотеке

Президент Владимир Путин поручил Минфину и Центробанку контролировать снижение ставок по ипотеке, передает ТАСС.

«Антон Германович [Силуанов], нужно мониторить реальную ситуацию, что в жизни происходит реально. Потому что вот эти «шесть на ум пошло — семь с ума сошло» никого не интересует», — заявил глава государства.

По его словам, правительство должно стремиться к 6%-ной ставке по ипотеке для льготных категорий. «Нужно, чтобы люди получали то, о чем мы договорились. Шестипроцентные кредиты должны быть», — добавил Путин, отметив, что следить за ситуацией необходимо совместно с ЦБ.

По словам первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, объем выдачи ипотечных кредитов в месяц составляет более 3 тыс. Согласно данным ЦБ, портфель ипотечных кредитов по результатам первого квартала составил 6,9 трлн руб., с начала года его объем вырос на 4,8%.

В феврале Путин дал поручение банкам России обеспечить выдачу ипотечных кредитов семьям с двумя и более детьми по льготной ставке в 6%. По его словам, важно, чтобы «кредитные организации ничего сверху не накручивали».

 

Теги: Владимир Путин, Антон Силуанов, доступная ипотека
Материалы по теме
Путин назначил нового прокурора Московской области
Политика
Путин подписал указ о ликвидации последствий паводка в Иркутской области
Общество
Путин упростил получение гражданства России для иностранных специалистов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter