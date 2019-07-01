В России вступили новые правила долевого строительства

С 1 июля в России вступили новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан. Речь идет о том, что застройщики должны аккумулировать деньги дольщиков на специальных эскроу-счетах

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Обратившийся в банк застройщик получит денежные средства по рыночной ставке, верхний предел которой установлен в размере 13%. После того, как начнутся продажи квартир, ставка уменьшится до 6-7 процентов на ту часть кредита, которая будет уже обеспечена средствами на эскроу-счетах.

Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.

28 июня президент Владимир Путин подписал указ, согласно документу будет создан компенсационный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Он будет выплачивать компенсации в случае срыва обязательств застройщика тем гражданам, чей договор с застройщиком был заключен не позднее 20 октября 2017 года. Исполнение обязательств по договору должно обеспечиваться также договором страхования или поручительства.

Также появятся фонды, занимающиеся достройкой проблемных объектов недвижимости на средства федерального, регионального и муниципального бюджетов.