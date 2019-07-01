В России вступили новые правила долевого строительства

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,24 +0,17 EUR Бирж. 71,84 +0,14 Brent 66,68 +0,73% USD Нал. 63,88 62,03 EUR Нал. 72,58 70,74 USD ЦБ 63,08 +0,03 EUR ЦБ 71,82 +0,15 EUR/USD 1,1365 -0,0001 BTC/USD Бирж. 11 020,00 +275,00 IMOEX 2 765,85 -0,50% RTSI 1 380,52 -0,54% DJIA 26 599,96 +0,28% Nasdaq 8 006,24 +0,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 63,08 (+0,03) Quote, 28 июн, 12:48
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 71,82 (+0,15) Quote, 28 июн, 12:48
Певица Нино Катамадзе удалила сообщение об отказе от концертов в России Политика, 04:09 В России вступили новые правила долевого строительства Бизнес, 03:39 Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо Общество, 03:30 Эрдоган назвал сроки поставок в Турцию российских С-400 Политика, 03:14 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 02:49 Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах Политика, 02:42 В Техасе при крушении легкомоторного самолета погибли 10 человек Общество, 02:29 Военные России и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ-3 Политика, 02:00 Молодежная сборная Испании по футболу выиграла чемпионат Европы Спорт, 01:57 Телевидение Сирии заявило о ракетном обстреле Дамаска Политика, 01:23 В России вступил в силу запрет госзакупок импортных вин Экономика, 01:20 Туск прервал саммит ЕС для консультаций с главами государств-участниц Политика, 00:59 СК объяснил статью об убийстве в деле и.о. главы роддома в Калининграде Общество, 00:47 Министр счел атаку на свою автоколонну покушением на главу МИД Ливана Политика, 00:42
Бизнес ,  
0 
В России вступили новые правила долевого строительства
С 1 июля в России вступили новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан. Речь идет о том, что застройщики должны аккумулировать деньги дольщиков на специальных эскроу-счетах
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Обратившийся в банк застройщик получит денежные средства по рыночной ставке, верхний предел которой установлен в размере 13%. После того, как начнутся продажи квартир, ставка уменьшится до 6-7 процентов на ту часть кредита, которая будет уже обеспечена средствами на эскроу-счетах.

Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.

28 июня президент Владимир Путин подписал указ, согласно документу будет создан компенсационный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Он будет выплачивать компенсации в случае срыва обязательств застройщика тем гражданам, чей договор с застройщиком был заключен не позднее 20 октября 2017 года. Исполнение обязательств по договору должно обеспечиваться также договором страхования или поручительства.

Также появятся фонды, занимающиеся достройкой проблемных объектов недвижимости на средства федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Автор: Артем Филипенок
Теги: долевое строительство
Материалы по теме
Застройщиков обязали использовать эскроу-счета при долевом строительстве
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter