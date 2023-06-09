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ЦБ допустил страхование с господдержкой для жителей на границе с Украиной

Глава ЦБ Набиуллина: жителям приграничных районов нужна возможность застраховать жизнь
Жители российских приграничных регионов нуждаются в специальных страховках для покрытия рисков из-за военных действий, считает глава Банка России. Если такие полисы окажутся слишком дорогими, понадобится господдержка
Приграничное&nbsp;белгородское село&nbsp;Логачевка
Приграничное белгородское село Логачевка (Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости)

Жители российских регионов, граничащих с Украиной, должны иметь возможность застраховать жизнь, здоровье и имущество на случай военных действий. Такое мнение выразила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос о возросших рисках для населения Белгородской и Курской областей, где за последние недели увеличилось количество обстрелов, атак беспилотников, а также была попытка прорыва Вооруженных сил Украины.

По словам Набиуллиной, ЦБ обсуждает с банками и страховыми компаниями изменение условий действия полисов, которые сейчас не покрывают подобные риски.

«Действительно, очень важно предоставить жителям приграничных районов [возможность] застраховать свою жизнь и здоровье, а также имущество. Учитывая, что участники рынка переоценивают сейчас эти риски страхования, мы с ними ведем дискуссию, что нужно сделать, чтобы обеспечить эти базовые финансовые услуги для жителей. Будем по мере необходимости принимать меры», — сказала глава регулятора. Она предположила, что запуск таких страховых полисов потребует софинансирования от государства.

«Если такое рыночное страхование окажется достаточно дорогим, а премии и риски должны соотноситься, то будут необходимы и меры господдержки. Будем обсуждать с правительством, какие меры могут здесь потребоваться», — пообещала Набиуллина.

РБК направил запрос в Минфин.

Ранее представители страховых компаний и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) дали оценку, какие риски граждан от военных действий могут покрываться стандартными страховыми полисами.

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Если имущество гражданина застраховано от «падения летательных аппаратов и/или их частей», то падение беспилотника на автомобиль, дом, квартиру и иное имущество физического лица может являться страховым случаем, пояснили в ВСС. Однако страховая компания может сослаться на ст. 964 Гражданского кодекса и отказать в выплате. Это возможно, если страховой случай наступил вследствие «воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, если договором страхования не предусмотрено иное».

Еще одно основание для отказа в выплате страховки — это территория, на которой произошел инцидент, указывали участники рынка. Страховые риски не покрываются в регионах, где объявлено чрезвычайное положение или проводятся боевые действия, в том числе осуществляются операции против террористов и различных вооруженных формирований.

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Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года
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