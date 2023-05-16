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Страховщики рассказали о покрытии ущерба при атаках дронов

Страховые компании объяснили, когда падение дрона покрывается страховкой, а когда — нет
Риски от падения дронов, их частей или грузов включаются в базовые страховые полисы, однако военные действия и мероприятия являются основанием для отказа в выплате страховки, рассказали опрошенные РБК страховщики
Жилые дома, разрушенные в результате взрыва беспилотника, в Киреевске
Жилые дома, разрушенные в результате взрыва беспилотника, в Киреевске (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

С начала специальной военной операции на Украине территорию России периодически атакуют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а 3 мая два дрона смогли долететь до центра Москвы и пытались нанести удар по кремлевской резиденции президента России. Представители страховых компаний рассказали РБК, смогут ли они покрыть ущерб имуществу или нанесение вреда здоровью от атаки беспилотников.

Если имущество гражданина застраховано от риска «падение на застрахованное имущество летательных аппаратов и/или их частей», то падение беспилотника на автомобиль, дом, квартиру и иное имущество физического лица может являться страховым случаем, сказал представитель Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Однако, согласно ст. 964 Гражданского кодекса РФ, «страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие: воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, если договором страхования не предусмотрено иное», процитировал представитель ВСС.

Он объяснил, что если событие произошло в результате военных действий, то оно будет признано страховым случаем, только если у страхователя заключен договор страхования с покрытием риска «падение летательных аппаратов и их частей» при наличии расширения страхования на военные риски. «Такое расширение не предлагается по умолчанию», — подчеркнул представитель ВСС.

Банк России не ответил на запрос РБК.

Что говорят по поводу атак дронов в страховых компаниях

Падение летательных аппаратов — стандартный риск, который включается в базовое покрытие. Сюда относятся астрономические объекты, пилотируемые и беспилотные летательные аппараты или их части, грузы либо иные предметы, падающие с летательных аппаратов, а также воздействие на застрахованное имущество воздушной ударной волны, образующейся при падении астрономических объектов и летательных аппаратов, рассказал заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Михаил Черных. Однако все ответившие РБК страховые компании ссылаются на ст. 964 ГК РФ как на основание для освобождения страховщиков от выплаты.

Страховщики рассказали о покрытии ущерба при атаках дронов

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В ряде договоров отдельно можно прописать террористические риски или иные причины для страхового покрытия, говорит представитель ВСК. «Базовое страховое покрытие в массовых страховых продуктах не включает в себя риск террористического акта, однако условия отдельных правил страхования предполагают возможность принятия указанного риска в качестве дополнительного», — объясняет он. Представитель компании «Росгосстрах» описывает эту практику иначе: «Если падение беспилотного летательного аппарата будет квалифицировано как террористический акт и такое исключение прописано в программе страхования, то возмещения по договору страхования от несчастного случая не будет. В остальных случаях правила страхования предусматривают выплату за вред жизни и здоровью в результате падения БПЛА».

Еще одно основание для отказа в выплате страховки — это территория, на которой произошло событие, продолжает представитель «Росгосстраха». Страховые риски не покрываются на территориях, где объявлено чрезвычайное положение или проводятся боевые действия, в том числе осуществляются операции против террористов и различных вооруженных формирований, поясняет он. По риску «воздействие посторонних предметов», к которым относятся дроны, покрывается падение любых предметов, не находящихся на территории страхования, которые не принадлежат самому страхователю, но также важно, чтобы событие не имело причинно-следственной связи с любыми военными действиями, маневрами и т.п., перечислил исключения генеральный директор «Совкомбанк Страхование» Игорь Лаппи.

При принятии решения о признании или непризнании случая страховым страховщик будет опираться на справки из компетентных органов, зафиксировавших характер и причины конкретного происшествия, говорит заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. Каждый кейс рассматривается в индивидуальном порядке, добавляет Лаппи.

Где на территории России фиксируются атаки дронов

Атаку беспилотников на Кремль власти оценили как «спланированную террористическую акцию». Дроны также стали долетать до Подмосковья. Однако в основном БПЛА атакуют приграничную территорию России: Курскую, Белгородскую и Брянскую области.

Осенью 2022 года согласно указу президента в регионах были введены несколько уровней реагирования.

  • Максимальный: ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
  • Средний: Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Севастополь.
  • Повышенной готовности: остальные регионы Центрального и Южного федеральных округов.
  • Базовой готовности: все остальные регионы.

Само по себе введение на территории конкретного уровня реагирования не позволяет страховщику отказать в страховой выплате, для определения страхового случая ключевую роль будет играть квалификация действий по управлению атакующим дроном, говорит управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков: «На данный момент судебной практики по этому вопросу еще нет. Слишком маленький срок прошел. Но представляется, что, скорее всего, практика пойдет по пути признания данных действий террористическими актами. Собственно, именно такая оценка этим событиям дается в рамках уголовных дел».

Он напоминает, что террористические акты не включены в перечень обстоятельств, по умолчанию исключенных из страхового покрытия. По мнению Шаркова, именно на страховщике будет лежать обязанность по доказыванию наличия обстоятельств, освобождающих его от ответственности. «Учитывая, что по сложившейся практике власти Украины не признают своего участия в запуске дронов на территории России, сделать это будет крайне сложно», — резюмирует юрист.

Какие падающие предметы вредят имуществу застрахованных

Все опрошенные страховые компании отметили, что пока к ним не поступало заявлений о выплате страхового покрытия по происшествиям, которые были бы связаны с падением беспилотных летательных аппаратов. «Частота подобных событий (убытков от падения дронов) довольно низкая, хотя вероятность их наступления не нулевая. Чаще мы сталкиваемся с ущербом по каско, который произошел по причине повреждений из-за того, что кто-то выбросил что-то из окна или уронил случайно: например, лопату или бутылку. Или же по причине падения дерева (его частей), плохо закрепленных конструкций», — перечисляет Игорь Лаппи.

В практике «Росгосстраха» самые распространенные случаи по риску «падение предметов» — это повреждение имущества (чаще автомобилей) совсем не беспилотниками, а, например, бутылками из окон, элементами рекламных конструкций, упавшими столбами, отколовшимися фасадами зданий, листами кровли, сорванными ветром, и т.п., приводит примеры представитель компании. Случаев причинения вреда здоровью беспилотниками не отмечает и компания BestDoctor, которая предоставляет полисы добровольного медицинского страхования. «Если такое произойдет и будет причинен вред здоровью нашего клиента, мы окажем медицинскую помощь», — сказала руководитель врачей плановой помощи и психологической службы BestDoctor Анастасия Спирина.

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
страхование атака дроны
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