Белоусов поручил разобраться с проблемой страховок в пограничных регионах

Ранее бизнес из приграничных регионов сообщил о проблемах со страхованием объектов и жизни работников. Первый вице-премьер поручил Минфину совместно с ЦБ и страховщиками предложить решение

Андрей Белоусов (Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС)

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил найти решение проблем со страхованием в граничащих с Украиной регионах. В связи с поступающей информацией об отказах в заключении договоров страхования с юридическими лицами и страхования жизни с гражданами Белоусов поручил Минфину совместно с Банком России и Всероссийским союзом страховщиков «оперативно провести анализ обращений, проработать вопрос и предложить соответствующие решения», рассказали РБК два источника, близких к правительству.

В аппарате Белоусова подтвердили проведение совещания по этому вопросу.

РБК писал 22 мая, что на проблемы со страхованием объектов и сотрудников в Курской и Белгородской областях пожаловались представители работающего в этих регионах бизнеса.

В ходе общественного обсуждения вопросов денежно-кредитной политики с регионами Центрального федерального округа в Центробанке председатель белгородского отделения организации «Деловая Россия» Сергей Лисов рассказал, что проблемы из-за обстрелов затронули все предприятия, работающие в «50-километровой зоне досягаемости украинской артиллерии».



«Банки перестали рассматривать залоги, находящиеся в этой приграничной зоне, либо стали их оценивать в размере нуля рублей. Страховые компании перестали страховать объекты и отказывали в выплатах в связи с несоответствием прописанной в полисе статье при ведении специальной военной операции», — рассказал Лисов.

В Курской области, как рассказал генеральный директор группы компаний «Агропромышленный альянс «ЮГ» Андрей Семиноженко, также были проблемы со страхованием работников в приграничной зоне. По его словам, страховщики свернули свои программы в сегменте жизни, потому Семиноженко предложил создать «государственную программу страхования в приграничных регионах как имущества, так и жизни и здоровья».