ЦБ рекомендовал дать кредитные каникулы уехавшим из приграничных районов

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Центробанк России рекомендовал банкам предоставлять кредитные каникулы заемщикам, которые были вынуждены уехать из приграничных районов. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает корреспондент РБК.

«Наша политика заключается в том, чтобы в таких случаях предоставлялись кредитные каникулы. <…> Мы понимаем, что заемщики, которые были вынуждены выехать с приграничных территорий и в связи с этим лишились дохода, на наш взгляд, они могут обратиться к своему кредитору — это и банки, и микрофинансовые организации — с просьбой изменить условия договора кредита или займа», — сказала Набиуллина.

Банки, по ее словам, должны рассматривать каждую такую заявку в индивидуальном порядке. «Мы такие рекомендации отправили. Если банк отказывает в рассмотрении, мы просим обращаться к нам, в Центральный банк, будем мониторить ситуацию», — пообещала глава ЦБ.

Кредитные каникулы — это период временной приостановки платежей по кредиту (займу) или снижения их размера без штрафных санкций и последствий для кредитной истории. Кредитор (банк, микрофинансовая организация, кредитный потребительский кооператив) не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик соответствует требованиям действующего на момент обращения закона.

В последние недели в Белгородской области участились обстрелы, из-за чего власти объявили добровольную эвакуацию из приграничных районов. В Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС власти объявили эвакуацию из затопленных прибрежных населенных пунктов.

На этом фоне Ассоциация российских банков (АРБ) предложила Центробанку внести поправки в закон «О потребительском кредите» и изменить правила предоставления кредитных каникул заемщикам, оказавшимся в чрезвычайных обстоятельствах. В ассоциации пояснили, что такая необходимость назрела из-за участившихся терактов и диверсий.

Там пояснили, что действующие нормы дают возможность взять кредитные каникулы заемщикам, проживающим в зоне чрезвычайной ситуации и лишившимся имущества в результате таких обстоятельств, но власти пострадавших от терактов и диверсий муниципалитетов и регионов не всегда объявляют о введении режима ЧС.