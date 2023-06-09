ЦБ рекомендовал дать кредитные каникулы уехавшим из приграничных районов
Центробанк России рекомендовал банкам предоставлять кредитные каникулы заемщикам, которые были вынуждены уехать из приграничных районов. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает корреспондент РБК.
«Наша политика заключается в том, чтобы в таких случаях предоставлялись кредитные каникулы. <…> Мы понимаем, что заемщики, которые были вынуждены выехать с приграничных территорий и в связи с этим лишились дохода, на наш взгляд, они могут обратиться к своему кредитору — это и банки, и микрофинансовые организации — с просьбой изменить условия договора кредита или займа», — сказала Набиуллина.
Банки, по ее словам, должны рассматривать каждую такую заявку в индивидуальном порядке. «Мы такие рекомендации отправили. Если банк отказывает в рассмотрении, мы просим обращаться к нам, в Центральный банк, будем мониторить ситуацию», — пообещала глава ЦБ.
Кредитные каникулы — это период временной приостановки платежей по кредиту (займу) или снижения их размера без штрафных санкций и последствий для кредитной истории. Кредитор (банк, микрофинансовая организация, кредитный потребительский кооператив) не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик соответствует требованиям действующего на момент обращения закона.
В последние недели в Белгородской области участились обстрелы, из-за чего власти объявили добровольную эвакуацию из приграничных районов. В Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС власти объявили эвакуацию из затопленных прибрежных населенных пунктов.
На этом фоне Ассоциация российских банков (АРБ) предложила Центробанку внести поправки в закон «О потребительском кредите» и изменить правила предоставления кредитных каникул заемщикам, оказавшимся в чрезвычайных обстоятельствах. В ассоциации пояснили, что такая необходимость назрела из-за участившихся терактов и диверсий.
Там пояснили, что действующие нормы дают возможность взять кредитные каникулы заемщикам, проживающим в зоне чрезвычайной ситуации и лишившимся имущества в результате таких обстоятельств, но власти пострадавших от терактов и диверсий муниципалитетов и регионов не всегда объявляют о введении режима ЧС.