Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 16:23
ЦБ рекомендовал дать кредитные каникулы уехавшим из приграничных районов Финансы, 16:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:28
Сальдо сообщил об ударе ВСУ британскими ракетами по пионерлагерю Политика, 16:27
Когнитивные искажения: что мешает рационально воспринимать критику Pro, 16:24
Третий город России за день оказался атакован беспилотником Политика, 16:23
Предпосылок к снижению нет: как решение ЦБ скажется на ипотечных ставках Недвижимость, 16:09
Бельгия продолжит поставки оружия Киеву до ответа по винтовкам в Шебекино Политика, 16:08
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
В Белгороде на бизнес-центр упал и загорелся беспилотник Политика, 16:03
Цены на кофе на бирже в Лондоне взлетели до рекордных значений Инвестиции, 16:01
«Сочи» покинули капитан и еще два футболиста Спорт, 15:59
Bloomberg узнал о значительных потерях ВСУ в технике при наступлении Политика, 15:54
МИД вызвал посла Японии и заявил ему об «опасном тупике» из-за Украины Политика, 15:44
Перуанка не пустила вторую россиянку в финал юниорского «Ролан Гаррос» Спорт, 15:44
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 15:43
Военная операция на Украине ,  
0 

ЦБ рекомендовал дать кредитные каникулы уехавшим из приграничных районов

Набиуллина: ЦБ рекомендовал давать кредитные каникулы уехавшим из приграничных районов
Фото: Павел Колядин / ТАСС
Фото: Павел Колядин / ТАСС

Центробанк России рекомендовал банкам предоставлять кредитные каникулы заемщикам, которые были вынуждены уехать из приграничных районов. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает корреспондент РБК.

«Наша политика заключается в том, чтобы в таких случаях предоставлялись кредитные каникулы. <…> Мы понимаем, что заемщики, которые были вынуждены выехать с приграничных территорий и в связи с этим лишились дохода, на наш взгляд, они могут обратиться к своему кредитору — это и банки, и микрофинансовые организации — с просьбой изменить условия договора кредита или займа», — сказала Набиуллина.

Банки, по ее словам, должны рассматривать каждую такую заявку в индивидуальном порядке. «Мы такие рекомендации отправили. Если банк отказывает в рассмотрении, мы просим обращаться к нам, в Центральный банк, будем мониторить ситуацию», — пообещала глава ЦБ.

Кредитные каникулы — это период временной приостановки платежей по кредиту (займу) или снижения их размера без штрафных санкций и последствий для кредитной истории. Кредитор (банк, микрофинансовая организация, кредитный потребительский кооператив) не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик соответствует требованиям действующего на момент обращения закона.

В последние недели в Белгородской области участились обстрелы, из-за чего власти объявили добровольную эвакуацию из приграничных районов. В Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС власти объявили эвакуацию из затопленных прибрежных населенных пунктов.

На этом фоне Ассоциация российских банков (АРБ) предложила Центробанку внести поправки в закон «О потребительском кредите» и изменить правила предоставления кредитных каникул заемщикам, оказавшимся в чрезвычайных обстоятельствах. В ассоциации пояснили, что такая необходимость назрела из-за участившихся терактов и диверсий.

Читайте на РБК Pro
Как инженер-самоучка построил космический бизнес стоимостью $2 млрд
«Человек в футляре» и «синдром ждуна»: 14 когнитивных искажений инвестора
Как зарабатывать на кешбэк-программах банков — опыт Flowwow
10 тыс. новинок: как изменился ассортимент сетей за год

Там пояснили, что действующие нормы дают возможность взять кредитные каникулы заемщикам, проживающим в зоне чрезвычайной ситуации и лишившимся имущества в результате таких обстоятельств, но власти пострадавших от терактов и диверсий муниципалитетов и регионов не всегда объявляют о введении режима ЧС.

Теги
Персоны
Эльвира Набиуллина кредиты ЦБ эвакуация
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года
Материалы по теме
Банки предложили дать пострадавшим от терактов кредитные каникулы
Финансы
Российские банки в мае выдали рекордный объем потребкредитов
Финансы
Как бизнес в России сократил валютные кредиты до рекорда. Инфографика
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter