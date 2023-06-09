Гладков рассказал о трех пострадавших после ночных обстрелов

Три человека пострадали в результате ночных обстрелов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, один из них от госпитализации отказался, два других находятся в больнице. Гладков отметил, что ночью «много стреляли» по городу Шебекино. «Есть разрушения жилого фонда. Провести там осмотр пока, к большому сожалению, возможности нет», — заявил Гладков.

Также губернатор добавил, что ночью работала система ПВО, есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в поселке Разумное. «Завтра заканчиваем выдачу синих аттестатов детям, которые закончили девятые классы в Шебекинском округе, а с 13 числа начинаем выдавать красные аттестаты», — написал Гладков.

Вечером 8 июня Вооруженные силы Украины обстреляли село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе региона. В результате атаки были «повреждения на территории производственной базы: посечены забор, фасад и крыша здания, выбиты окна». Люди при обстреле не пострадали, однако осколки снарядов повредили газовую трубу.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В последнее время атаки усилились, больше всего обстрелов фиксируется в Шебекинском городском округе.