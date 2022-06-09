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Крупные российские банки начнут закупать отечественные банкоматы

Банки изучат вопрос использования российских банкоматов с процессором «Эльбрус», которые могут появиться в 2023 году. Сейчас они в основном используют иностранные устройства, но два крупнейших игрока весной покинули рынок
Фото: Денис Абрамов / ТАСС
Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Крупные российские банки, часть из которых находится под западными санкциями, начнут закупки отечественных банкоматов, рассказали РБК их представители. Сейчас на российском рынке представлены только иностранные производители банкоматов, говорит представитель Сбербанка. Уже в 2021 году, согласно постановлению правительства, доля российской продукции при закупках таких устройств должна составлять не менее 18% для банков с госучастием, с 2022 года она выросла до 20%.

Свое производство банкоматов начал один из поставщиков зарубежных терминалов, а профинансировал его в том числе Минпромторг. Не все комплектующие банкоматов будут российскими. Эксперты же отмечают, что с производством могут возникнуть сложности, а самыми технологичными в стране по-прежнему остаются корейские устройства (их производитель не прекращал работу в России).

Кто и что будет производить

Производить банкоматы решила российская компания BFS, которая с 2004 года занималась поставкой иностранных машин, рассказал РБК ее генеральный директор и совладелец Артем Жилонов. Речь идет об устройствах самообслуживания с процессором «Эльбрус», начать выпуск планируется в начале 2023 года.

«Нашими банкоматами уже заинтересовались крупные российские банки, включая ВТБ. Сформированы рабочие группы, и мы планируем с коллегами первые партии поставок. Один из крупных банков в начале 2023 года планирует у нас закупить около 1,5 тыс. устройств», — говорит Жилонов.

ВТБ ставит перед собой задачу переориентироваться на устройства российского производства и после выпуска первых банкоматов BFS планирует их протестировать, подтвердил представитель банка. «Решение о полноценном внедрении устройств в парк наших АТМ будет приниматься по результатам пилотного проекта», — сказал он.

«Сбер» также заинтересован в диверсификации парка банкоматов и готов рассматривать предложения потенциальных производителей при условии, что они будут удовлетворять техническим требованиям, требованиям по безопасности, эргономике и дизайну, рассказал представитель банка.

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Росбанк изучает возможность использования российских банкоматов. Такую возможность в будущем не исключает и «Русский стандарт», рассказали их представители.

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Другие крупные банки не ответили на запрос РБК. Российские банкоматы еще в 2021 году разработал «Ростех», использовать их решил подконтрольный ему Новикомбанк. Также банкоматы производит небольшая компания SFOUR. Они не ответили на запросы РБК.

Во сколько обходится разработка отечественных банкоматов

Размер инвестиций в проект BFS оценивается в сумму около 1,5 млрд руб., в нее входит государственная субсидия, полученная в результате выигрыша конкурса в Минпромторге, рассказал Жилонов. Размер субсидии он не раскрывает. Согласно данным СПАРК, чистая прибыль BFS в 2021 году составила 32,5 млн руб., годом ранее — 35 млн руб.

В компании ожидают, что затраты окупятся не более чем за три года. Представитель Минпромторга также не назвал размер субсидий.

BFS планирует выпускать до 15 тыс. устройств в год, но потенциально объем может быть увеличен в два раза, сказал Жилонов. Сейчас российский рынок банкоматов составляет порядка 200 тыс. устройств. Средний срок использования каждого устройства — семь лет, то есть в год нужно обновлять до 15% банкоматов. Таким образом, более 20 тыс. новых банкоматов в год должны закупать российские банки, оценил собеседник РБК.

Зачем нужны российские банкоматы

Необходимость в российских банкоматах обострилась после того, как весной 2022 года деятельность в России на фоне западных санкций против российского финансового сектора решили приостановить иностранные производители банкоматов — американские компании Diebold Nixdorf и NCR. «Они лидеры мирового рынка банкоматов и лидеры российского рынка. У нас их доля банкоматов составляет около 60–70% от общего числа устройств. С ними работало большинство банков», — говорит Жилонов. Из-за ухода крупных производителей банкоматов банки, например, попросили ЦБ отложить ввод новых банкнот, которые должны были появиться в 2022 году. При этом в России продолжают работать банкоматы GRG, которые выпускает государственный оборонный холдинг Китая, а также корейские Nautilus Hyosung, японские OKI и т.п.

По словам Жилонова, BFS в июне планирует провести встречу с Минпромторгом, чтобы обсудить возможность повышения доли закупки российского оборудования банками с госучастием. По оценкам компании, она может составить не менее 50%. «Минпромторг России в целом поддерживает увеличение доли закупки отечественных банкоматов банками с государственным участием», — сказал представитель ведомства. Но необходимо подтверждение готовности российских производителей банкоматов поставить устройства в нужном объеме, добавил он.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В российских банкоматах BFS будет встроен российский процессор «Эльбрус». Кроме него на первом этапе импортозамещения будет использоваться российский дизайн, документация, корпусные элементы и российское ПО. Иностранными пока останутся модуль распознавания и обработки наличности, а также ряд комплектующих (оставшиеся иностранные элементы в банкоматах компания планирует заменить в течение нескольких лет). Операционная система — Linux.

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Какие могут быть проблемы с импортозамещением

В России уже есть банкоматы местного производства, но они не пользуются популярностью у российских банков, так как менее технологичны, чем иностранные аналоги, при этом не сильно уступают им в цене, говорит вице-президент ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков. По его оценкам, стоимость одного банкомата может достигать 2 млн руб.

В России остаются работать корейские АТМ, которые считаются самыми технологичными, и их сложно обойти, добавляет он. По словам Войлукова, отечественные банкоматы могут быть конкурентоспособными только в том случае, если будут соответствовать запросу на технологичность и при этом будут стоить дешевле, чем банкоматы зарубежных производителей.

Однако у производства с процессорами «Эльбрус» сейчас есть сложности, предупреждают эксперты. Ранее эти процессоры собирались на Тайване, но теперь он решил закрыть их производство, отмечает Войлуков: «Сейчас разработчик этих процессоров планирует перенести их производство на российский завод «Микрон», но это может занять время, что затормозит процессы по выпуску оборудования на базе «Эльбруса».

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По мнению директора ассоциации АПКИТ Николая Комлева, возможностей «Эльбруса» на работу банкоматов хватило бы, если бы этот процессор по-прежнему выпускался на зарубежных фабриках, где и раньше. Но так как сейчас его пока никто не выпускает, то оценить работоспособность процессора невозможно.

По словам источника РБК на рынке информационной безопасности, использование «Эльбруса» с ОС Linux несет потенциальные риски, так как пентесты (методы поиска уязвимостей) обследовали только работу «Эльбруса» с ОС Windows и не проверяли с ОС Linux, что может привести к большому количеству невыявленных угроз безопасности. Но процесс работы банкомата на Windows очень медленный, добавляет собеседник РБК.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов считает, что создать новый безопасный и работоспособный банкомат крайне сложно. «В банкомате используется большое количество разного ПО. Сейчас, чтобы все элементы работали без сбоев, применяются только стандартные операционные системы и процессор. Предыдущие попытки заменить ОС на Linux или Android не были успешными из-за отсутствия драйверов под многообразие устройств, использующихся разными банками», — говорит он.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
банкоматы российские банки санкции
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