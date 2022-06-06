ЦБ изучит возможность идентификации клиентов через банкоматы с видео

ЦБ предложили протестировать в «регуляторной песочнице» специальные банкоматы для видеоидентификации новых банковских клиентов. Ранее банки тестировали идентификацию через камеры пользователей, но ЦБ посчитал способ рискованным

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

ЦБ изучит вопрос использования банкоматов для проведения видеоидентификации новых клиентов банков. С предложением протестировать эту технологию в «регуляторной песочнице» к ЦБ обратилась компания-поставщик и производитель банкоматов BFS. Об этом РБК рассказал генеральный директор и совладелец BFS Артем Жилонов.

Представитель ЦБ уточнил, что в настоящее время окончательное решение по сервисам, предполагающим идентификацию с использованием коммерческих сервисов видеосвязи, не принято. Он добавил, что Банк России рассматривает различные варианты развития подходов к идентификации клиентов финансовых организаций, в том числе с использованием цифровых технологий. Жилонов говорит, что сейчас компания находится на финальной стадии обсуждения с ЦБ административных вопросов для перехода к тестированию технологии.

В настоящее время, согласно антиотмывочному законодательству, банки могут проводить видеоидентификацию клиентов при их личном присутствии в отделении либо с помощью Единой биометрической системы. «Регуляторная песочница» ЦБ позволяет тестировать технологии без риска нарушить закон.

«Мы обратились в ЦБ с предложением протестировать использование банкоматов с нашим решением для видеоидентификации. У нас сеанс видеосвязи осуществляется через устройство, которое находится полностью в контуре безопасности банка, и паспорт, который предоставляет клиент, валидируется через специальное средство, которое проверяет его вплоть до шести проекций, что даже более безопасно, нежели когда операционист просто под синюю лампу его подносит», — утверждает Жилонов. По его словам, соответствующее ПО можно внедрять в банкоматы любых производителей. Также компания планирует самостоятельно выпускать российские банкоматы, в которых будут размещены принтер, сканер документов, модуль валидации паспорта, телефонная трубка для связи с сотрудником банка, dropbox для того, чтобы можно было оставлять подписанные документы, модули для выдачи карт и т.п.

Участники банковского рынка впервые предложили ЦБ протестировать формат видеосвязи для идентификации новых клиентов еще в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 и введения режима самоизоляции. Однако он предполагал использование камеры ноутбука пользователя. В таком формате Банк России увидел риски мошенничества, среди которых подделка паспорта, применение технологии дипфейков (подмена изображения человека) или использование профессионального грима.

Заинтересованы ли банки в технологии

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По словам Жилонова, банкоматы с функцией видеоидентификации клиентов можно использовать в двух бизнес-моделях: «У каких-то банков огромные сети отделений и существенные расходы, их можно было бы сократить, но при этом оставить точку присутствия в виде такого технологичного устройства. И есть другая часть банков, у которых нет большой сети, но они хотели бы «дотянуться» до клиентов по всей территории страны (с помощью видеобанкоматов. — РБК)».

Банк «Зенит» рассматривает возможность участия в данном тестировании, сказал его представитель. По его словам, в настоящий момент производители банкоматов не предлагают решений с сертифицированным сканером паспорта для выявления подделок, сверки изображения с камеры с фотографией в паспорте и с опцией проверки подлинности видеоинформации.

Для Альфа-банка такой способ взаимодействия с клиентами интересен, так как это позволит продавать банковские продукты и осуществлять обслуживание клиентов в удаленных районах без банковских отделений, говорит его представитель.

Промсвязьбанк с апреля 2022 года реализует собственный проект «Видеобанкир»: в ряде отделений установлены банкоматы с возможностью идентификации, сканирования и печати документов, моментальной выдачи банковских карт, открытия счета и оформления других продуктов, рассказал представитель ПСБ. По оценке банка, подобные устройства самообслуживания могут взять на себя до 90% функционала офиса, особенно в удаленных точках присутствия.

Использование банкоматов с функциями мини-офиса с устройствами распознавания лица и документов позволит банкам значительно снизить затраты на открытие новых офисов. Это связано с тем, что абсолютное большинство банковских услуг можно получить в удаленном формате, однако для первичной идентификации клиент должен посетить офис, считает руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании ДРТ Максим Налютин. На сегодняшний день большая часть операций уже доступна удаленно, но из-за включения некоторых банков в санкционные списки и удаления их мобильных приложений из магазинов приложений некоторые клиенты могут остаться без доступа к привычному качеству удаленных услуг, замечает руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. По его мнению, подобный банкомат мог бы решить эти проблемы.

Риски безопасности

Способ видеоидентификации через банкоматы значительно надежнее, чем через камеру на ноутбуке, так как банкоматы находятся в защищенном контуре банка и на них невозможно установить дополнительное программное обеспечение, говорит представитель Альфа-банка. С ним соглашается и главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Однако, по мнению управляющего партнера юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, идентификация новых клиентов с помощью видеобанкоматов все равно формирует высокие риски для кредитных организаций. «Можно, конечно, сказать, что есть разница между устройством клиента и банкоматом, камера которого предполагает более высокую защиту от дипфейков, но, на мой взгляд, разница заключается лишь в том, что в первом случае мошенникам потребуется цифровая маска, а во втором случае достаточно будет косметических вмешательств во внешность», — рассуждает юрист.

Сейчас основной риск видеоидентификации касается использования профессиональных масок и макияжа, но риск ошибки при идентификации клиента существует и в обычном отделении, добавляет представитель ПСБ: «В перспективе в цифровом офисе будет реализована возможность идентификации клиентов через Единую биометрическую систему, что максимально снизит риск неверной идентификации клиента».

Также существуют риски мошенничества как и при проверке документов в отделении: подлог чужих документов, на которые может быть оформлен кредит, напоминает Голованов: «Крайне важно соблюдать все меры безопасности, предусмотреть дополнительную защиту программной и аппаратной частей такого банкомата. Если этим пренебречь, то возможны случаи, похожие на инциденты прошлых лет, когда злоумышленники забирали из банкомата денежные средства с помощью вредоносного кода и копировали данные карт пользователей банкомата».