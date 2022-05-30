Разработчик процессоров «Эльбрус» перенесет их производство из Тайваня

Разработчик процессоров «Эльбрус» договаривается с «Микроном» о переносе их производства в Зеленоград. Фабрика на Тайване стала недоступна из-за санкций, но уровень развития технологий в России на порядок ниже

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Компания МЦСТ, которая является разработчиком российских процессоров «Эльбрус», ведет переговоры о возможности переноса их производства на российскую фабрику «Микрон». Об этом РБК рассказал источник и подтвердил Константин Трушкин, замгендиректора по маркетингу МЦСТ. Представитель ГК «Микрон» отказался от комментариев.

До сих пор процессоры «Эльбрус» производились на тайваньской TSMC, мощности которой позволяют производить процессоры по техпроцессу от 90 нанометров (нм) до 5 нм. В конце прошлого года TSMC объявила о начале экспериментального производства по 3-нанометровому техпроцессу и работает над топологией 2 нм. Однако после начала специальной военной операции на Украине TSMC прекратила сотрудничество с российскими компаниями из-за санкций США. Из-за ограничений компаниям необходимо получать специальную лицензию для экспорта в Россию высокотехнологичной продукции, в которой используются американские технологии. Предполагается, что власти США будут выдавать такую лицензию только в исключительных случаях. Одновременно производители процессоров Intel и AMD отказались поставлять свою продукцию в Россию.

Согласно информации на официальном сайте МЦСТ, в линейке процессоров «Эльбрус» присутствуют микросхемы по топологии от 130 нм, а самый передовой процессор компании произведен по техпроцессу 16 нм. Пользователями этих процессоров являются в первую очередь силовые и государственные структуры России. Как пояснял Константин Трушкин, выступая на ежегодном собрании ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» в конце апреля (корреспондент РБК присутствовал на мероприятии), «Микрон» дает возможность производить процессоры по технологии 90 нм, кроме того, есть различные «непростые моменты», которые мешают отечественной фабрике выйти на полноценное серийное производство. Тогда же Трушкин говорил, что МЦСТ рассматривает два варианта действий в условиях санкций: перевести сборку процессоров на «Микрон» или создать отдельную компанию «Эльбрус», которая не будет иметь отношения к МЦСТ.

Теперь Трушкин поясняет, что санкции закрыли для МЦСТ доступ к зарубежным фабрикам, поэтому компания рассматривает переход на российские мощности: «Видим, что на отечественных фабриках можно создавать достойные процессоры с суверенными российскими технологиями для критической информационной инфраструктуры (к ней относятся сети связи и информационные системы госорганов, энергетических, финансовых, телекоммуникационных и ряда других компаний. — РБК), сферы информационной безопасности и других рынков. Для достижения достаточной практической производительности видим большой резерв в переработке исходного кода и оптимизации программного обеспечения под архитектуру «Эльбрус». Продолжит ли компания выпуск процессорами по технологиям 45 нм и более современным, представитель МЦСТ не уточнил.

По данным СПАРК, 99,88% акций МЦСТ принадлежит шести гражданам России, еще 0,08% — у Института точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева РАН (ОАО ИТМИВТ), 0,04% — у ОАО «НИИ супер-ЭВМ».

Читайте на РБК Pro Pro Huawei, МТС, Avito: три небанальных альтернативы для продвижения Huawei, МТС, Avito: три небанальных альтернативы для продвижения Статьи Pro Аналитики оценили, как долго доллар может торговаться по 60 руб. Аналитики оценили, как долго доллар может торговаться по 60 руб. Статьи Pro x The Economist Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Статьи Pro Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Статьи Pro Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Статьи Pro Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Статьи Pro МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит Статьи Pro Как мы открыли юрлицо в Венгрии — опыт маркетплейса Flowwow Как мы открыли юрлицо в Венгрии — опыт маркетплейса Flowwow Кейсы

Основным владельцем «Микрона» является совместное предприятие АФК «Система» и «Ростеха» — компания «Элемент». В конце апреля «Коммерсантъ» сообщал, что к 2025 году «Микрон» планирует увеличить производство кремниевых пластин для выпуска чипов 180–90 нм с 3 тыс. до 6 тыс. в месяц. Для этого «Микрону» потребуется, по данным издания, около 10 млрд руб. — их планируется получить в рамках разрабатываемого правительством нацпроекта развития электроники до 2030 года.

По словам директора ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николая Комлева, существует не мало задач, для которых вполне хватило бы микросхем с не самым высоким разрешением. «Вопросы быстродействия для таких задач не столь критичны, к тому же скорость или производительность конечного изделия можно нарастить за счет хорошо настроенного софта», — рассказал он. Однако, по его словам, для наращивания скорости изделия, необходим адаптированный софт для процессоров «Эльбрус», с которым также есть проблемы. Комлев отмечает, что вкладываться в подобную разработку не совсем перспективно, учитывая заведомо небольшой тираж выпущенных «Эльбрусов». «С одной стороны — выпускать его тиражами меньшими, чем миллионы, десятки миллионов получается не очень рентабельно. С другой — большие тиражи микросхем по устаревшей технологии могут быть не востребованными», — указал он.

Как перенос производства повлияет на «Эльбрусы»

В декабре представитель лаборатории новых технологических решений Сбербанка Антон Жбанков заявил, что после тестирования двух типов серверов на процессорах «Эльбрус», банк остался неудовлетворенным результатами. «Технические выводы достаточно простые: очень слабо для сравнения с Intel Xeon — мало памяти, медленная память, мало ядер, мало частоты. Функциональные требования катастрофически не выполнены», — указывал он.

По словам источника РБК на ИТ-рынке, для переноса производства на «Микрон» МЦСТ потребуется не меньше года и несколько миллиардов рублей. При этом переход на 90 нм он назвал «большим шагом назад», который показывает, что «в ближайшее время не стоит рассчитывать ни на собственное производство по технологии 28 нм, ни на достижение договоренности с другими зарубежными фабриками». По словам этого собеседника, произведенные на «Микроне» «Эльбрусы» можно будет использовать «разве что в тонких клиентах (компактных компьютерах без жесткого диска, загрузка основной операционной системы которого происходит на сервере. — РБК), кассовых аппаратах или в каком-то спецприменении». «Компьютеров с такими процессорами будет мало, и разработчики софта должны будут адаптировать его, в чем они вряд ли будут заинтересованы. Но это единственная команда в России, способная разрабатывать процессоры с собственной архитектурой и как-то придется ее поддерживать», — говорит источник РБК.