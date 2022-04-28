Российские банки попросили ЦБ отложить выпуск новых банкнот из-за санкций

Ввод в обращение новых рублевых банкнот, выпуск которых планировал ЦБ, будет затруднен из-за ухода зарубежных поставщиков банковской техники из России, предупредили банкиры. Они попросили ЦБ отложить планы по обновлению купюр

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российские банки обратились в Центробанк с просьбой отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставками и технической поддержкой зарубежного оборудования. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России заместителю председателя ЦБ Михаилу Алексееву (есть у РБК).

Зарубежные поставщики банкоматов, такие как Diebold Nixdorf и NCR, прекратили предоставлять свои услуги на территории России из-за санкций, указывают в ассоциации банков. При этом доля оборудования этих поставщиков в банках сейчас превышает 60%.

Более половины счетно-сортировальных машин, используемых в России, произведено в Германии и Японии, и поставщики оттуда также ушли из страны. На 100% является импортной и кассовая техника, которая используется для обработки банкнот. Также из-за ухода поставщиков с российского рынка невозможным стало обновление программного обеспечения валидаторов в модулях рециркуляции и приема наличных банкоматов, а также кассовой техники и терминалов, говорится в обращении. Это означает, что у банков пока нет возможности добавлять или изменять шаблоны новых банкнот, а на то, чтобы доработать программное обеспечение без участия поставщиков оборудования, потребуется не менее полугода.

Банкиры опасаются, что из-за этого могут возникнуть проблемы при вводе в обращение новых банкнот. «Кредитные организации просят Банк России отложить ввод новых банкнот, вернувшись к этому вопросу после стабилизации ситуации в стране и налаживания каналов поставки и технической поддержки оборудования», — говорится в сообщении.

Центробанк сообщил «РИА Новости», что изучит предложение Ассоциации банков России. «Письмо получили и изучим предложения ассоциации», — заявили агентству в пресс-службе регулятора.

Центробанк в марте прошлого года сообщил, что планирует в 2022-2025 годах выпуск в обращение модернизированных банкнот, их планировали вводить в оборот поэтапно. Так, например, в 2022 году в обращение планировали выпустить новые купюры в 100 руб., новые 1000 и 5000 руб. — в 2023 году, 500 руб. — в 2024 году, и 10 и 50 руб. — в 2025 году.

Читайте на РБК Pro Pro «Зомби-предприятия надо закрыть»: как промышленность реагирует на санкции «Зомби-предприятия надо закрыть»: как промышленность реагирует на санкции Исследования Pro Какая стратегия поможет компании стать лидером после рецессии Какая стратегия поможет компании стать лидером после рецессии Исследования Pro Вы переехали за рубеж. О каких законах своей страны не надо забывать Вы переехали за рубеж. О каких законах своей страны не надо забывать Статьи Pro Предвестники увольнения: как понять, что с вами готовы попрощаться Предвестники увольнения: как понять, что с вами готовы попрощаться Инструкции Pro Как «Asos 90-х» стал самым скоропостижным провалом эры доткомов Как «Asos 90-х» стал самым скоропостижным провалом эры доткомов Статьи Pro Заложники микроменеджеров: зачем компании массово возвращают людей в офис Заложники микроменеджеров: зачем компании массово возвращают людей в офис Статьи Pro Компания приостановила бизнес в России. К чему готовиться ее директору Компания приостановила бизнес в России. К чему готовиться ее директору Статьи Pro Лучший маркетинг — бесплатный: как Mailchimp нашла идею развития в кризис Лучший маркетинг — бесплатный: как Mailchimp нашла идею развития в кризис Статьи

При этом ЦБ отмечал, что концептуальный эскиз новой сторублевки уже утвержден. Ожидается, что на лицевой стороне банкноты будут изображены объекты, расположенные на Красной площади, центр «Зарядье», Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах. На оборотной стороне банкноты будут размещены достопримечательности Центрального федерального округа. Какие именно, ЦБ пока не раскрывал.

На обновленных российских банкнотах номиналом в 1000 и 5000 руб. с большой долей вероятности появятся достопримечательности Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, говорил ранее зампред Центробанка Михаил Алексеев.