Российские банки попросили ЦБ отложить выпуск новых банкнот из-за санкций
Российские банки обратились в Центробанк с просьбой отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставками и технической поддержкой зарубежного оборудования. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России заместителю председателя ЦБ Михаилу Алексееву (есть у РБК).
Зарубежные поставщики банкоматов, такие как Diebold Nixdorf и NCR, прекратили предоставлять свои услуги на территории России из-за санкций, указывают в ассоциации банков. При этом доля оборудования этих поставщиков в банках сейчас превышает 60%.
Более половины счетно-сортировальных машин, используемых в России, произведено в Германии и Японии, и поставщики оттуда также ушли из страны. На 100% является импортной и кассовая техника, которая используется для обработки банкнот. Также из-за ухода поставщиков с российского рынка невозможным стало обновление программного обеспечения валидаторов в модулях рециркуляции и приема наличных банкоматов, а также кассовой техники и терминалов, говорится в обращении. Это означает, что у банков пока нет возможности добавлять или изменять шаблоны новых банкнот, а на то, чтобы доработать программное обеспечение без участия поставщиков оборудования, потребуется не менее полугода.
Банкиры опасаются, что из-за этого могут возникнуть проблемы при вводе в обращение новых банкнот. «Кредитные организации просят Банк России отложить ввод новых банкнот, вернувшись к этому вопросу после стабилизации ситуации в стране и налаживания каналов поставки и технической поддержки оборудования», — говорится в сообщении.
Центробанк сообщил «РИА Новости», что изучит предложение Ассоциации банков России. «Письмо получили и изучим предложения ассоциации», — заявили агентству в пресс-службе регулятора.
Центробанк в марте прошлого года сообщил, что планирует в 2022-2025 годах выпуск в обращение модернизированных банкнот, их планировали вводить в оборот поэтапно. Так, например, в 2022 году в обращение планировали выпустить новые купюры в 100 руб., новые 1000 и 5000 руб. — в 2023 году, 500 руб. — в 2024 году, и 10 и 50 руб. — в 2025 году.
При этом ЦБ отмечал, что концептуальный эскиз новой сторублевки уже утвержден. Ожидается, что на лицевой стороне банкноты будут изображены объекты, расположенные на Красной площади, центр «Зарядье», Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах. На оборотной стороне банкноты будут размещены достопримечательности Центрального федерального округа. Какие именно, ЦБ пока не раскрывал.
На обновленных российских банкнотах номиналом в 1000 и 5000 руб. с большой долей вероятности появятся достопримечательности Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, говорил ранее зампред Центробанка Михаил Алексеев.