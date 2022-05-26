Медведев предложил новое название для импортозамещения
Заместитель председателя Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил использовать термин «технологический суверенитет» вместо термина «импортозамещение». Об этом он сказал во время пленарного заседания форума «Единой России» «Предпринимательство в новой экономической реальности».
Один из выступающих предложил придумать новый термин для процесса импортозамещения. «Технологический суверенитет. Можно независимость <...>», — сказал Медведев.
Во время выступления на пленарном заседании Медведев также заявил, что партия должна выступать проводником для наиболее актуальных экономических проектов, в том числе формировать перечни товаров и услуг, которые должны в первую очередь проходить процедуру импортозамещения. Также необходимо активно искать перспективные зарубежные рынки, делать эту информацию доступной для малого и среднего бизнеса и помогать начинающим предпринимателям «проходить административные преграды», добавил он.
Ранее в четверг президент Владимир Путин заявил, что импортозамещение не панацея и государство не собирается заниматься только им. Он уточнил, что идею замены зарубежных товаров на российские аналоги будут проводить в тех сферах, где это необходимо, а также развивать свою промышленность и технологии.
За неделю до этого глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас утверждал, что программа импортозамещения в России провалена полностью. «Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах», — пояснил сенатор.
С ним не согласился представитель президента Дмитрий Песков. «Говорить о том, что все провалено, вряд ли можно с этим согласиться», — сообщил он.
При этом Песков признал, что есть невыполненные планы, и напомнил, что этот процесс проходит в «агрессивных условиях».