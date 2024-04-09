В «Дом.РФ» не увидели существенного «спекулятивного» спроса на ипотеку

Покупки жилья в ипотеку в инвестиционных целях несущественны, рассказал на конференции РБК глава банка «Дом.РФ» Артем Федорко. В основном жилищный кредит россияне берут для себя, а иногда — для детей и других родственников

Фото: Андрей Любимов / РБК

Основной спрос на ипотеку связан не со спекуляциями, заявил председатель правления банка «Дом.РФ» Артем Федорко на конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 3.0», организованной РБК.

«По прошлому году было выдано более 2 млн ипотечных кредитов. Рекордные значения — более 2 млн человек улучшили свои жилищные условия с помощью ипотеки. Этот спрос был не спекулятивный. Мы проводили исследование совместно с ВЦИОМ, чем руководствуются люди, когда берут ипотеку и покупают квартиру. Вот менее 10% ответили, что в спекулятивных или инвестиционных целях», — сообщил Федорко.

«Около 10–20% ответили, что для детей или близких родственников. И около 60–70% покупают [жилье] в ипотеку для улучшения жилищных условий прямо сейчас. То есть вот пузыря спекулятивного спроса в классическом понимании мы в прошлом году — да и сейчас — не наблюдаем», — добавил глава банка «Дом.РФ».

Центробанк неоднократно говорил о рисках чрезмерного роста рынка ипотеки, которые даже могли бы привести к формированию пузыря, и принимал меры по его охлаждению, в частности вводил дополнительные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Регулятор, в частности, указывал на риски, которые возникают из-за накопления кредитов с низким первоначальным взносом. Он также обращал внимание на растущий разрыв цен на новое и готовое жилье при разном спросе на льготную и рыночную ипотеку, и выступал против маркетинговых программ застройщиков по снижению ипотечных ставок.

Во многом рост рынка ипотеки был связан со льготными госпрограммами — люди покупали квартиры в кредит по низкой ставке в инвестиционных целях. С 1 января 2024 года в России изменились условия выдачи льготной ипотеки под 8%. Минимальный первоначальный взнос по этой программе вырос с 20 до 30%, а максимальная сумма кредита установлена на уровне 6 млн руб. для всех регионов России. Ранее в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области пороговая сумма была вдвое больше — 12 млн руб. Кроме того, для банков изменились условия субсидирования таких сделок за счет бюджета — ставка возмещения была снижена. На этом фоне некоторые крупные игроки ввели новое условие выдачи ипотеки по госпрограммам — ее оформление возможно только в том случае, если клиент приобретает жилье у застройщика — партнера банка. Банк России критиковал практику взимания комиссий, впоследствии крупные банки, в частности Сбербанк и ВТБ, начали отменять эти меры.

В целом рынок ипотеки «постепенно начинается охлаждаться, темпы роста в первые три месяца этого года оценочно составили где-то 2–2,5%», сказала на конференции РБК зампред Банка России Ольга Полякова. По ее оценкам, темпы роста ипотечного кредитования в первом квартале этого года будут, как минимум, в два раза ниже, чем годом ранее.

«Основные факторы охлаждения ипотеки, — это изменения условий государственной поддержки, это те самые льготные программы ипотеки, которые сейчас действуют и пересматривались. И сейчас идет процесс пересмотра, работает соответствующая рабочая группа. Ну и, конечно, наша макропруденциальная политика в отношении наиболее рискованной категории кредитов. С учетом вот этих факторов ипотечный портфель в 2024 году, по нашим оценкам, может вырасти где-то в диапазоне 7–12%», — сказала Полякова.