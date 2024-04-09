В «Дом.РФ» не увидели существенного «спекулятивного» спроса на ипотеку
Основной спрос на ипотеку связан не со спекуляциями, заявил председатель правления банка «Дом.РФ» Артем Федорко на конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 3.0», организованной РБК.
«По прошлому году было выдано более 2 млн ипотечных кредитов. Рекордные значения — более 2 млн человек улучшили свои жилищные условия с помощью ипотеки. Этот спрос был не спекулятивный. Мы проводили исследование совместно с ВЦИОМ, чем руководствуются люди, когда берут ипотеку и покупают квартиру. Вот менее 10% ответили, что в спекулятивных или инвестиционных целях», — сообщил Федорко.
«Около 10–20% ответили, что для детей или близких родственников. И около 60–70% покупают [жилье] в ипотеку для улучшения жилищных условий прямо сейчас. То есть вот пузыря спекулятивного спроса в классическом понимании мы в прошлом году — да и сейчас — не наблюдаем», — добавил глава банка «Дом.РФ».
Центробанк неоднократно говорил о рисках чрезмерного роста рынка ипотеки, которые даже могли бы привести к формированию пузыря, и принимал меры по его охлаждению, в частности вводил дополнительные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Регулятор, в частности, указывал на риски, которые возникают из-за накопления кредитов с низким первоначальным взносом. Он также обращал внимание на растущий разрыв цен на новое и готовое жилье при разном спросе на льготную и рыночную ипотеку, и выступал против маркетинговых программ застройщиков по снижению ипотечных ставок.
Во многом рост рынка ипотеки был связан со льготными госпрограммами — люди покупали квартиры в кредит по низкой ставке в инвестиционных целях. С 1 января 2024 года в России изменились условия выдачи льготной ипотеки под 8%. Минимальный первоначальный взнос по этой программе вырос с 20 до 30%, а максимальная сумма кредита установлена на уровне 6 млн руб. для всех регионов России. Ранее в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области пороговая сумма была вдвое больше — 12 млн руб. Кроме того, для банков изменились условия субсидирования таких сделок за счет бюджета — ставка возмещения была снижена. На этом фоне некоторые крупные игроки ввели новое условие выдачи ипотеки по госпрограммам — ее оформление возможно только в том случае, если клиент приобретает жилье у застройщика — партнера банка. Банк России критиковал практику взимания комиссий, впоследствии крупные банки, в частности Сбербанк и ВТБ, начали отменять эти меры.
В целом рынок ипотеки «постепенно начинается охлаждаться, темпы роста в первые три месяца этого года оценочно составили где-то 2–2,5%», сказала на конференции РБК зампред Банка России Ольга Полякова. По ее оценкам, темпы роста ипотечного кредитования в первом квартале этого года будут, как минимум, в два раза ниже, чем годом ранее.
«Основные факторы охлаждения ипотеки, — это изменения условий государственной поддержки, это те самые льготные программы ипотеки, которые сейчас действуют и пересматривались. И сейчас идет процесс пересмотра, работает соответствующая рабочая группа. Ну и, конечно, наша макропруденциальная политика в отношении наиболее рискованной категории кредитов. С учетом вот этих факторов ипотечный портфель в 2024 году, по нашим оценкам, может вырасти где-то в диапазоне 7–12%», — сказала Полякова.