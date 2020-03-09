Аналитик Fitch сообщил об угрозе девальвации в России из-за цен на нефть

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Произошедшее падение цен на нефть — «очень неприятный сюрприз» для тех, кто принимал решение о выходе из сделки с картелем ОПЕК о сокращении добычи, заявил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, передает «РИА Новости». Аналитик считает, что Москва «вряд ли» рассчитывала на то, что нефтяные цены снизятся «до почти $30».

«Комфортным этот уровень для России точно назвать нельзя — при цене $30 России грозит бюджетный дефицит и девальвация, начнутся разговоры об увеличении налогового бремени для нефтяных компаний», — сказал он.

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