«Регуляторное насилие». Как ЦБ и банки обсуждали правила игры на рынке

Центральной темой «Финополиса» стал разговор о монополии в финтехе. Требования бороться с ней исходят от проигравших конкуренцию, считает Герман Греф. В стране не должен быть лишь один выигравший, возражает Эльвира Набиуллина

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Про конкуренцию и монополию на рынке

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина:

«Лидеры рынка нас неизменно упрекали в том, что мы убиваем конкуренцию <...> У менее крупных участников был и остается абсолютно противоположный запрос. То есть не просто чтобы государство создавало инфраструктуру, но чтобы государство создавало типовые решения, давая их рынку, и потом участники рынка могли уже развивать собственные сервисы и продукты».

«Например, если крупный участник рынка активно развивает какую-то социально значимый компонент инфраструктуры, то спустя заранее понятный период времени — скажем два-три года — когда происходит окупаемость и, понятно, выгоды для создателя от применения этих инноваций, хотя они тоже не сразу получаются, мы это понимаем. Но спустя определенное время этот участник должен открыть эту технологию для рынка, чтобы не было рисков монополизации».

«Если крупный участник рынка не готов это делать, то регулятор берет на себя создание альтернативной структуры, доступной всем, по сути дела, создавая конкурентную среду. Готовы ли вы к таким правилам игры?»

Глава Сбербанка Герман Греф:

«Ну, во-первых, нас никто не спрашивает никогда <...> Мы готовы играть по любым правилам, которые будут спущены. Не всегда это комфортно, когда ты приходишь на хоккейную коробку, а тебе предлагают играть в бадминтон в хоккейной форме»

«Если речь о двух-трех годах, то, лучше не начинать [разработку новых продуктов]. Первые два-три года — это эксперименты, это очень тяжело идет, и потом в какой-то момент времени происходит взрыв. Или не происходит [...] Если бы я знал заранее, это выстрелит или не выстрелит, было бы легче жить».

«Если есть технологическая монополия, и она не связана с чем-то непреодолимым, тогда ее нужно разрешать. Нужно подталкивать, конечно, к тому, чтобы создавать условия к тому, чтобы она распространялась, переставала быть монополией — и чтобы подключение к ней предоставлялось рынку»

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов:

«Я ни на одном рынке не наблюдал добровольной передачи монопольного преимущества, особенно в платежной инфраструктуре, в общее пользование. Слишком много преимуществ несет эта технологическая монополия, особенно в российских реалиях <...> Поэтому я за то, чтобы определять правила игры, но мне кажется, что на практике это будет означать, что создатель этой монопольной технологии всегда будет ее оборонять. И оборонять ее можно, ну, как бы миллионом разных способов. И в конечном итоге все равно придется либо применять регуляторное насилие, государственное насилие, либо создавать альтернативную инфраструктуру».

Герман Греф:

«То, что мы сейчас видим, — это же как раз типичный разговор между проигравшим и лидером. Это все в традициях нашей страны».

Эльвира Набиуллина:

«Герман Оскарович, нам бы не хотелось, чтобы у нас был в стране только один выигравший».

Герман Греф:

«У нас в стране уже очень много раз были все выигравшие, только затем мы это все поделили. [...] Ну что мешает второму банку в стране не плакать все время в жилетку, а заниматься инновациями?»

«Допустим, «Яндекс» имеет полную монополию на рынке такси. Мы с VK проиграли конкуренцию «Яндексу», мы с этого рынка ушли <...> Мне в голову даже не приходило, что можно обратиться к кому-нибудь за регулятивным насилием».

«Технологическая монополия всегда так складывается, и всегда слабые будут плакать по поводу того, что им чего-то там нужно разделить. А у нас в нашем секторе несчастье: у нас есть мама в виде Центрального банка, которая заботится».

Эльвира Набиуллина:

«Теперь понятно, где корень несчастья»

Про создание еще одной платежной системы

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский: «Идея в воздухе витает, вы (Банк России. — РБК) предварительно поддерживали — создать вторую платежную систему в стране, рыночную платежную систему. В США их три, даже в Узбекистане их четыре. Это и содействие развитию инноваций в нашей стране, и монополизм убирает, и устойчивость системы для граждан [обеспечивает] и так далее. Мы готовы выступить, позвать банки, бигтехи — «Яндекс» тот же, — и если с вашей стороны будет поддержка, такой вот разговор организовать».

Эльвира Набиуллина:

«Мы даже сами обсуждали [создание альтернативы] с рынком. Если готовы — пожалуйста.

Но мне кажется, все равно надо посмотреть альтернативу, потому что есть работающая платежная система. Если в ней что-то не устраивает с тарифной политикой, предсказуемостью, обсуждением тарифов. Посмотреть — может быть, с точки зрения общенациональной дешевле сделать эту систему более открытой, чтобы было больше доверия. Но альтернатива, если участники рынка готовы потратить средства, особенно банки, не на кредитование, а на создание альтернативы, ну, почему нет? »