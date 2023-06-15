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Глава ЦБ назвала создание второй платежной системы «устаревшим подходом»

Глава ЦБ Набиуллина: создание новых платежных систем — это устаревший подход
Сейчас между собой конкурируют не карты, а способы платежей, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. При этом она не против того, чтобы банки создали альтернативу картам «Мир»
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Анатолий Медведь / Фотохост-агентство РИА Новости)

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что создание второй платежной системы, которая была бы альтернативой картам «Мир», — это «устаревший подход». Об этом она сказала в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РБК. При этом глава ЦБ видит необходимость в развитии конкуренции на платежном рынке.

«Я к конкуренции отношусь всегда хорошо. Нам ее недостаточно, мы ее должны развивать, но мне кажется, что [создавать] конкурента карте «Мир» — это уже такой устаревший подход. Потому что у нас сейчас не столько конкуренция одной карты с другой картой, у нас сейчас развивается конкуренция между разными способами платежей — есть СБП (Система быстрых платежей. — РБК), есть собственные платежные сервисы банков по QR-кодам, конкуренция как раз обострилась. Но я ничего не имею против, если участники рынка решат создать дополнительное, скорее не альтернативное, а дополнительное платежное средство в виде карты. Но они должны сами понять, насколько это финансово выгодно вместо того, чтобы развивать иные конкурентные платежные сервисы. Потому что, на мой взгляд, карта «Мир» нормально работает», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что платежная система «Мир» не повышала никаких тарифов после ухода международных платежных систем и ее тарифы были ниже, чем у Visa и Mastercard, когда они работали на российском рынке.

Ранее о необходимости создания в России альтернативы платежной системе «Мир» заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК. Он отметил, что такая инициатива обсуждается, но не назвал четких сроков и планов ее реализации. По словам главы Тинькофф Банка Станислава Близнюка, в обсуждении принимают участие пять-десять игроков финансового рынка. Банки объясняют создание альтернативы необходимостью развивать конкуренцию на платежном рынке. Глава НСПК Владимир Комлев в свою очередь считает, что такой шаг системами в первую очередь будет выгоден для банков, а не для физических лиц.

В марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercad. Теперь российские банки могут выпускать в основном только карты «Мир», а небольшое число кредитных организаций — еще и карты китайской платежной системы UnionPay. Также россияне могут проводить безналичные платежи и переводы через Систему быстрых платежей.

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НСПК и СБП являются проектами Банка России. В настоящее время НСПК на 100% принадлежит ЦБ, акции компании могут быть проданы при условии, что доля участия регулятора в уставном капитале не может быть ниже уровня 50% плюс одна голосующая акция. В ноябре 2022 года первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова говорила, что регулятор пока не готов снижать долю в НСПК и может вернуться к этому вопросу через два года.



Уход Visa и Mastercard привел к резкому росту доли карт «Мир». По данным ЦБ, по итогам 2021 года было выпущено 113,6 млн карт «Мир». На них приходилось 25,7% всех операций по картам в России и 32,5% выпуска новых карт. Остальную долю между собой делили в основном Visa и Mastercard. В четвертом квартале 2022 года доля «Мир» в общем объеме операций составила уже 41,3%, за год увеличившись на 15,6 п.п. Эмиссия карт «Мир» за год увеличилась в 1,6 раза и на начало 2023 года составила 182,3 млн карт. На каждого жителя России приходилось 1,3 карты «Мир», следует из годового отчета Банка России.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Карты «Мир» Банк России Набиуллина ПМЭФ
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