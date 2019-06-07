Заявитель по делу Калви потребовал от Baring возместить ₽3,7 млрд ущерба

Шерзод Юсупов, по заявлению которого было возбуждено дело на Майкла Калви, выдвинул новые обвинения против Baring Vostok и заявил о готовности просить смягчения наказания для Калви

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Миноритарий банка «Восточный» Шерзод Юсупов, подавший в ФСБ заявление о возбуждении уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, направил свой ответ на решение осудившей его комиссии по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Он утверждает, что в РСПП не смогли вынести объективного решения, и обвиняет Baring Vostok в выводе активов на 1,1 млрд руб. из банка «Восточный».

Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к Юсупову. Сам Юсупов отказался от комментариев.

Дело Baring Vostok По версии следствия, в феврале 2017 года Калви с партнерами убедил совет директоров «Восточного» погасить кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ, у структур Baring более 50%) на 2,5 млрд руб. в обмен на пакет акций компании IFTG, оцененный в 3 млрд руб. IFTG — это люксембургский инвестфонд, который вкладывался в том числе в финтех-стартапы. По версии следствия, стоимость ценных бумаг фонда составляла всего 600 тыс. руб. Дело возбудили после заявления в ФСБ, которое написал Юсупов, в апреле Калви перевели из-под стражи под домашний арест. Калви связывал свое уголовное преследование с акционерным конфликтом. Сейчас основатель Baring просит силовиков разрешить ему присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 6 по 8 июня. Стороны судятся в Лондонском арбитраже и Арбитражном суде Амурской области. Амурский суд вынес решение в пользу «Финвижн » Аветисяна и обязал Baring продать этой компаниb почти 10-процентную долю в банке. Baring заявлял, что не стал исполнять колл-опцион из-за многочисленных нарушений в Юниаструм банке (вторая группа акционеров в «Восточном» появилась после присоединения к нему «Юниаструма» в 2017 году).

Письмо направлено на имя председателя объединённой комиссии при РССП, члена бюро правления союза Давид Якобашвили. Комиссия в мае пришла к выводу, что Юсупов прибег к помощи силовых структур в коммерческом споре, и осудила его действия, а также призвала отозвать свое заявление в ФСБ о возбуждении уголовного дела.

Юсупов считает, что комиссия нарушила собственный регламент: не было принято решение об отводе одного из арбитров, который рассматривал жалобу. Речь идёт о первом зампреде Альфа-банка Олеге Сысуеве. Он был предложен инициатором рассмотрения этого дела при РСПП — фондом Baring Vostok. Юсупов пишет, что Сысуев неоднократно высказывался в поддержку фонда, поручался за задержанных и поэтому не был нейтрален.