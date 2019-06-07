Заявитель по делу Калви потребовал от Baring возместить ₽3,7 млрд ущерба

Один из арбитров Николай Брусникин в мае говорил РБК, что комиссия предлагала полностью переизбрать состав арбитров для объективности рассмотрения дела, но со стороны Шерзода Юсупова и Артема Аветисяна не было получено никаких ответов на запросы РСПП. В заседании по рассмотрению жалобы они также не участвовали.
Юсупов, наоборот, говорит, что не был уведомлен должным образом и это помешало донести до комиссии ряд нарушений, которые он описывает в совсем письме.
В чем Калви обвинял Аветисяна
Baring Vostok и сам Майкл Калви обвиняли «Финвижн» и Аветисяна в вводе активов из банка «Юниаструм». Юниаструм — это банк Аветисяна, который он вместе с Baring договорился объединить с «Восточным» в 2016 году. Фонд заявлял, что уже после того, как стороны договорились об объединении, но еще до того как Юниаструм присоединили к «Восточному», из банка вывели 3,6 млрд руб. путем покупки долей в связанных с Аветисяном компаниях. Сделки проводились в июне 2017 года после майской проверки Юниаструма аудиторами КПМГ, заявлял Baring.
То, что сделки с этими фирмами имели признак вывода активов, в своей проверке банка «Восточный» писали сотрудники Банка России (проверка завершилась в августе 2018 года, по её итогам ЦБ указал на проблемные активы, которые достались «Восточному» от Юниаструма). По итогам проверки «Восточному» предписали создать резервы на 16 млрд руб., так как банк тоже выдавал кредиты компаниям, связанным с Аветисяном. Эти кредиты ЦБ отнес к займам плохого качества.
Юсупов пишет, что с 1 июня 2016 года по 1 января 2017 года в Юниаструм банке проводилась своя проверка Центрального банка
, которая признаков вывода активов не выявила, а проверка регулятора в банке «Восточный», которая прошла два года спустя, «сопровождалась полностью лояльным Baring Vostok менеджментом «Восточного». В финальном акте проверки ЦБ в августе 2018 года, продолжает Юсупов, упоминания о признаке вывода активов в «Восточном» не было. В декабре 2018 года в своем предписании ЦБ отказался от суждения о том, что в Юниаструме имелся признак вывода активов, трактует это Юсупов.
Со стороны Baring были и другие неправомерные сделки, утверждает Юсупов. Сумма претензий «Финвижн» к Baring в Лондонском международном суде составляет 22 млрд руб., пишет миноритарий «Восточного». Кроме хищения 2,6 млрд руб. из банка путем сделки с отступным, на которых строится дело, ещё 1,1 млрд руб. из банка вывели через оказание услуг подконтрольными Baring Vostok структурами, которые таких услуг никогда не оказывали, утверждает Юсупов. Эти деньги частично были направлены на погашение процентов по кредитам со стороны Первого коллекторского бюро (ПКБ), пишет он.
Почему Юсупов решил ответить
О том, что в «Восточном» произошло хищение средств путем уступки ПКБ кредитов, Юсупов узнал после проверки банка аудиторами PwC, говорится в письме. «Я не мог бездействовать, потому что нарушения были настолько явными, что бездействие сделало бы меня соучастником происходящего», — пишет Юсупов. Он отмечает, что по российским законам его тоже могли бы привлечь к ответственности в случае бездействия.
По словам Юсупова, он пытался решить конфликт заранее. Он провел дополнительную проверку силами департамента внутреннего аудита банка. После этого он убедился в необходимости обращения в правоохранительные органы.
Комиссия РСПП вынесла решение на основании необъективной и искажённой информации, предоставленной в одностороннем порядке, пишет Юсупов. Площадка РСПП использовалась, чтобы повлиять на следствие и создать ещё один информационный повод, считает он. «Несмотря на указанные обстоятельства, если обвиняемые или связанные с ними лица возместят ущерб банку в размере 3,7 млрд руб. я готов использовать все предусмотренные законом права потерпевшего и ходатайствовать о смягчении наказания», — заключает Юсупов.
Что отвечает фонд Калви и РСПП
«Мы уважаем правила комиссии по этике, согласно которым мы не можем публично обсуждать решение комиссии до истечения двухнедельного срока с момента даты вынесения решения (30 мая). Тем не менее, хотели бы отметить, что наши оппоненты пользуются даже однозначным решением комиссии для дальнейшего раздувания надуманных обвинений и продолжают показывать своё истинное отношение к закону и мнению профессионального сообщества», — сообщила РБК пресс-служба Baring Vostok. Заявления «снова подтверждают, что наши коллеги безосновательно арестованы в рамках попытки рейдерского захвата и сокрытия вывода активов из банка Юниаструм», добавили в фонде.
«Мы убеждены, что суд установит истину и подтвердит невиновность наших коллег», — заключил Baring.
Регламент комиссии по этике РСПП определяет, что «панель арбитров» формируется следующим образом. Истец и ответчик представляют каждый по три кандидатуры. Затем из них комиссия выбирает по одному арбитру от каждой стороны. Следом два арбитра назначают председателем третьего, и панель начинает работу.
В разговоре с РБК председатель панели по делу Baring Vostok Николай Брусникин рассказал, что с началом работы панели в конце апреля арбитры направили письма Юсупову и Аветисяну с предложением всё же присоединиться к арбитражу. «Учитывая, что панель арбитров — это не только про поиск фактов неправильного поведения сторон, но это и площадка для компромисса, мы предложили им лично принять участие в обсуждении, — говорит Брусникин. — Мы даже выразили готовность все трое сложить полномочия арбитров, чтобы избрать новый состав панели и всё же дать стороне ответчика возможность направить своих представителей».
По прошествии месяца, к моменту повторного рассмотрения вопроса, ответа со стороны Аветисяна и Юсупова так и не поступило. «После этого в соответствие с регламентом мы всё же рассмотрели дело и не считаем, что наше решение противоречит регламентным нормам», — подчеркнул Брусникин.