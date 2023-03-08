ЦБ зафиксировал рекордный выпуск банковских карт

Число карт в России по итогам 2022 года составило 389,6 млн, за год показатель вырос на рекордные 18%. Россияне открывали новые карты «Мир» и UnionPay после ухода Visa и Masterсard, а также заводили карты в неподсанкционных банках

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

По итогам 2022 года российскими банками было выпущено около 389,6 млн карт для физических лиц. За год их число выросло на 18%, следует из статистики Банка России, с которой ознакомился РБК. Это рекордный показатель годового прироста с 2014 года, когда ЦБ начал считать данные в новом формате.

По итогам 2021 года в обращении находилось 301 млн карт, это больше показателя 2020 года на 9%. В другие периоды годовой прирост составлял от 4 до 7%, а по итогам 2018 года был и вовсе близок к нулю.

Данные ЦБ учитывают все карты, которые находятся в обращении. В статистике не отражается число закрытых карт. РБК направил запрос в ЦБ.

Как за год выросло число карт и операции по ним

Активными по итогам четвертого квартала 2022 года были 252,6 млн карт. К таким картам ЦБ относит те, с помощью которых в течение квартала совершалась хотя бы одна операция.

Всего в 2022 году физические лица с помощью карт совершили операций на общую сумму 149,7 трлн руб., за год этот показатель увеличился на 15,9%. Основной объем — это безналичные платежи (46,8 трлн руб.). Еще 73,3 трлн руб. граждане отправили друг другу, а наличными с карт было снято около 29,5 трлн руб. Несмотря на всплеск спроса на снятие наличных в феврале и сентябре 2022 года из-за начала военной операции на Украине и объявления частичной мобилизации, этот показатель всего на 5,6% больше результатов 2021 года. Операции по оплате товаров и услуг за год выросли на 13%, объем переводов — на 22,6%.

По данным ЦБ, число карт для юридических лиц по итогам 2022 года составило 6,9 млн шт., за год их количество увеличилось на 24% (в 2021 году годовой прирост составлял 22,5%). Компании и предприниматели потратили по ним 5,6 трлн руб. Основной объем операций пришелся на оплату товаров и услуг — 3,4 трлн руб. За год этот показатель сократился на 8,3%. Наличными с карт было снято около 1,9 трлн руб. Оставшиеся 310,9 млрд руб. относятся к категории «прочие операции», что в том числе включает переводы.

Чем был вызван рекордный прирост карт

Причина такого прироста карт в обращении достаточно очевидна — это переоформление карт покинувших Россию международных платежных систем Visa и Mastercard на российский «Мир» либо дополнительное открытие карт «Мир», в том числе для продолжения привычной оплаты телефоном, говорит глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. «Определенную лепту внесло и открытие карт единственной оставшейся в РФ международной платежной системы UnionPay», — добавляет он.

Также ряд клиентов меняли банки в связи с ограничениями и другими предложениями в поисках наиболее подходящего функционала, добавляет руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея: «Вместе с органическим обновлением карт в связи с утерей, перевыпуском и открытием новых счетов это спровоцировало рост выпущенных пластиковых карт». В 2022 году под различные санкции, в том числе блокирующие, попали крупнейшие российские банки. Это повлияло на их возможность работать с валютой, а также осуществлять переводы за рубеж, поэтому часть клиентов заводили карты в неподсанкционных банках, чтобы избежать ограничений в трансграничных услугах.

По мнению Прохорова, несмотря на тревожные ожидания, повышенный спрос на карты не привел к явному дефициту чипов и пластика в том числе потому, что значительная доля новых карт была выпущена в «виртуальном» формате. «Чипы остаются довольно важной проблемой уже долгое время, и время от времени активизируется проблема превышения спроса на чипы по сравнению с их предложением в абсолютно разных отраслях и кейсах применений. Скорее всего, исключительно российский рынок платежных карт спровоцировать дефицит не может, но внести свой вклад — да. Тем не менее пока эта проблема не стоит остро, в том числе и благодаря появлению новых платежных инструментов, например платежных сервисов от НСПК, участников рынка и СБП», — рассуждает Кривошея.

В марте 2022 года из России ушли крупнейшие международные платежные системы Visa и Mastercard. В результате их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей. Россиянам остается доступна китайская платежная система UnionPay, но она не имеет такой широкой сети приема, как Visa и Mastercard. Это привело к рекордному росту выпуска карт не только в России, но и в странах — соседях России, где россияне начали оформлять карты Visa и Mastercard для безналичных платежей за рубежом.