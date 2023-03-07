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Система «Мир» запустит переводы по картам для бизнеса

«Мир» запустит переводы по корпоративным картам, пропавшие после ухода Visa и Mastercard
Банки смогут с конца апреля запускать переводы по корпоративным картам «Мир». Возможность таких операций у компаний пропала после ухода Visa и Mastercard — сейчас они отправляют деньги по старой схеме с платежными поручениями
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Платежная система «Мир» обязала банки запустить новый тип переводов — между корпоративными картами и счетами (b2b-переводы). Об этом говорится в информационном бюллетене «Мир», с которым ознакомился РБК, подлинность документа подтвердили два источника на платежном рынке.

Банки могут начать внедрять b2b-переводы для своих корпоративных клиентов с 25 апреля, когда в силу вступит технический бюллетень «Мир». Срок внедрения операции в каждом банке может отличаться.

«b2b-переводы — это способ взаиморасчетов корпоративных клиентов российских участников ПС «Мир», сочетающий в себе информативность и полноту данных платежа, характерные для расчетов платежными поручениями, и моментальную доступность средств у получателя, которую гарантируют переводы с карты на карту в ПС «Мир», — говорится в бюллетене.

Как рассказал РБК представитель Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор «Мир»), новый тип операций был введен платежной системой «Мир» в ответ на запрос участников рынка. b2b-переводами смогут пользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые являются держателями корпоративных карт «Мир». «Данный тип операции позволит совершать взаиморасчеты между юрлицами и индивидуальными предпринимателями в режиме 24/7 через каналы дистанционного банковского обслуживания, например мобильный банк или личный кабинет на сайте банка», — говорит представитель НСПК. Чтобы направить перевод, нужно указать назначение платежа, информацию об НДС, ИНН отправителя и получателя, а также информацию о резидентстве.

По последним доступным данным ЦБ на конец третьего квартала 2022 года, российские банки выпустили 6,6 млн карт для юридических лиц. С их помощью было проведено 380,5 млн различных операций на общую сумму 4,3 трлн руб. Данные по доле платежных систем в статистике регулятора не приводятся. Для сравнения: физическим лицам было выдано 377,4 млн карт. Граждане совершили по ним 50,9 млрд операций на 109 трлн руб.

Нужны ли b2b-переводы по картам

Сервис переводов по бизнес-картам до введения санкций работал на базе международных платежных систем, рассказывает вице-президент, заместитель руководителя блока «средний и малый бизнес» Промсвязьбанка Кирилл Тихонов. «В настоящее время клиенты банков, являющиеся юридическими лицами, осуществляют платежи с помощью платежных поручений. Новый же сервис позволит переводить средства с одной бизнес-карты на другую бизнес-карту, зная только номер карты получателя, что значительно упрощает клиентский путь». Об этом же говорит и представитель Абсолют Банка. «Значительно улучшится клиентский опыт, так как этот способ переводов удобнее и быстрее существующих сегодня. В настоящее время клиенты проводят переводы по межбанку с помощью платежных поручений», — отмечает он.

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Платежные поручения имеют длительный срок зачислений — от одного до трех дней — и не являются оптимальным вариантом для бизнеса, «учитывая, что процесс включает ввод всех реквизитов и в случае неверного или неполного указания даже одного реквизита финансовое учреждение может отказать в операции», рассуждает директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова. Кроме того, запуск продукта может помочь лучше отслеживать мошеннические операции, так как «платежная система видит совокупность транзакций по всем банкам, чего лишен каждый банк в отдельности», считает она.

По мнению Тихонова, b2b-переводы значительно ускорят расчеты между контрагентами, особенно для индивидуальных предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения. Представитель Абсолют Банка считает, что на начальном этапе услуга будет пользоваться спросом у предпринимателей и представителей некрупных организаций.

«Такой подход формирует для юридических лиц клиентский опыт, который похож на привычные нам процессы для физлиц и может быть особо востребован в сегменте малого и среднего бизнеса», — соглашается руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании ДРТ Максим Налютин. Однако он предупреждает, что комиссия за такие переводы, как правило, выше, чем за использование традиционных платежных поручений. Кроме того, переводы с карты на карту «имеют ряд ограничений по сравнению с платежными поручениями, например суммы перевода, объем транзакций», добавляет Бледнова. Как этот процесс выстроит «Мир», будет видно на практике, резюмирует она.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Карты Банки НСПК Карты «Мир» Visa Mastercard санкции
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