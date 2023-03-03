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НСПК проработал защиту платежей картой «Мир» через экран смартфона

«Известия»: НСПК проработал защиту платежей картой «Мир» через экран смартфона по QR-коду
Оплата по QR с экрана смартфона клиента могла позволить преступникам незаметно похитить данные карты. НСПК разработал требования к банкам, согласно которым код должен будет содержать токен — зашифрованную ссылку на данные
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Новый способ платежей картой «Мир» с использованием формирующегося на экране покупателя QR-кода должен быть токенизированным — содержать не данные банковской карты, а ссылку на них, говорится в техническом бюллетене Национальной системы платежных карт (НСПК), направленной в банки, пишут «Известия».

Требования НСПК станут обязательными для банков через менее двух месяцев — с 25 апреля.

Согласно плану, QR-код будет сформирован в мобильном приложении банка-эмитента карты на основании ее реквизитов. Продавец будет считывать код и списывать с карты нужную сумму — аналогично оплате по NFC, при этом в отличии от оплаты по СБП будут сохроаняться банковские кешбэки.

Опасность этого способа заключается в том, что изображение на экране смартфона заметно окружающим и может, например, оказаться снятым на камеру, рассказал газете источник на банковском рынке. По его словам, QR-код реально распознать, извлечь оттуда настоящий номер карты и использовать его для преступных целей. Финансовые данные, согласно плану НСПК, будут токенизировать — менять другим значением, которое будет содержать лишь зашифрованную ссылку на действительные платежные данные.

Крупнейшие банки подтвердили «Известиям» получение документа от НСПК. «Русский стандарт» рассказал, что участвует в пилотном проекте НСПК и намеревается одним из первых предоставить возможных оплаты по этой схеме одним из первых. «Синара» провела необходимые тестовые испытания, занимаются реализацией проекта и Газпромбанк. В ПСБ и «Открытии» рассказали, что планируют запустить такой функционал уже в этом году, в МКБ не смогли уточнить сроки запуска. ВТБ и «Зенит» пока рассматривают возможность использования такой функции.

Оплата по NFC картами российских банков c помощью мобильных кошельков Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay перестала работать весной прошлого года в результате санкций западных стран. Как выяснил тогда РБК, после этого резко вырос спрос на оплату по QR, она прежде была широко распространена в странах Азии, например — Китае.

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Планировалось, что в 2023 году количество магазинов которые подключили оплату через Систему быстрых платежей, в том числе с помощью QR-кодов, составит всего 100 тыс. Однако в ноябре 2022-го прогноз ЦБ скорректировали, ожидая рост их количества до 590 тыс.
 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
QR-код НСПК Мир платежная система "Мир"
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