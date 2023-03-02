Выпуск карт «Мир» в 2022 году вырос на 60%

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Выпуск карт платежной системы «Мир» в 2022 году вырос на 60%, всего выпущено 182 млн карточек. Об этом говорится в презентации первого зампреда Центрального банка Ольги Скоробогатовой, показанной на встрече представителей кредитных организаций с руководством ЦБ, передает корреспондент РБК.

В презентации представлены основные итоги работы национальной платежной системы. Например, приложение Mir Pay к концу 2022 года было доступно клиентам 149 банков. «Организовано взаимодействие с восемью странами», — говорится на слайде.

Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев говорил в январе, что российские банки с декабря 2021 по декабрь 2022 года выдали почти 60 млн карт «Мир», а всего число выпущенных карт достигло 170 млн.

Первые карты «Мир» были выпущены в 2015 году. По словам главы НСПК, после ухода из России западных платежных систем VISA и MasterCard началось «постепенное замещение» их карт. По итогам третьего квартала 2022 года платежная система «Мир» стала самой крупной по объемам транзакций. Ее доля в общем объеме платежей за товары и услуги составила 38,8%.

В 2022 году многие банки в других странах приостановили обслуживание российских карт, в том числе платежной системы «Мир», а международные VISA и MasterCard ушли из России: теперь иностранные карты этих систем не работают в России, а российские — за рубежом.