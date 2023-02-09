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Страны — соседи России поставили рекорды по выпуску карт в 2022 году

Ряд стран СНГ резко нарастили выпуск карт после ухода Visa и Mastercard из России
В 2022 году количество карт в Таджикистане, Узбекистане, Белоруссии, Армении и Киргизии выросло сильнее, чем в 2021 году. Это произошло на фоне ухода из России систем Visa и Mastercard

В странах ближнего зарубежья в 2022 году выросло число банковских карт в обращении на фоне ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard. Годовые темпы прироста были значительно выше, чем в 2021 году, и в большинстве случаев поставили рекорды минимум за пять лет.

Страны — соседи России поставили рекорды по выпуску карт в 2022 году

Такие выводы позволяет сделать статистика нацбанков Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Белоруссии, Армении и Киргизии, которую изучил РБК. Хотя она не раскрывает число закрытых карт, данные все равно дают представление о динамике на рынке.

Как выросло число карт

  • Самые большие показатели прироста зафиксировал ЦБ Таджикистана — число карт в обращении в этой стране за год выросло на 45,5%, до 5 млн штук, это максимальный темп прироста за пять лет (в 2021 году он составлял 7,12%). Регулятор включает в данные как карты международных платежных систем (МПС), так и локальные.
  • ЦБ Киргизии пока опубликовал статистику только за девять месяцев 2022 года. За этот период число карт МПС в обращении увеличилось на 37,4%, до 1,8 млн карт (тоже максимум за пять лет). Годом ранее количество карт выросло всего на 1,1%.
  • В Узбекистане количество карт за 2022 год выросло на 26,2% и составило 34,2 млн. Для сравнения: в предыдущем году этот показатель составлял 5,16%. Однако результат 2020 года, когда люди во всем мире активно переключались с наличных на безналичные платежи из-за пандемии, был близок к 2022 году — 25,5%. В статистику входят карты всех платежных систем, которые работают в стране.

  • Банки Армении за три квартала 2022 года (последние доступные данные) нарастили число карт на 18,7% против прироста на 6,62% за девять месяцев 2021 года. Всего по итогам января—сентября 2022 года число карт армянских банков достигло 2,1 млн штук. В эти данные входят карты только МПС. На сайте регулятора нет данных за периоды до 2020 года.
  • В Азербайджане за год число карт выросло на 18,3%, до 13,6 млн. Центробанк страны не разделяет в статистике карты по типу платежных систем.
  • В Белоруссии число карт всех платежных систем за 2022 год выросло на 14,9%, до 18 млн штук. В 2021 году их количество выросло всего на 1,57%.
  • Наименее заметные показатели прироста зафиксированы в Казахстане и Грузии. В Казахстане число карт МПС по итогам 2022 года увеличилось на 8,35%, до 42,9 млн карт. Это минимальный показатель за пять лет — в предшествующие четыре года темп прироста составлял от 25,5 до 15,8%.
  • По данным Нацбанка Грузии, по итогам 2022 года число карт международных платежных систем составило 6,2 млн. Это лишь на 4,6% больше показателя 2021 года. Темпы прироста стали минимальными с 2018 года.
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Как россияне повлияли на число карт в соседних странах

В марте 2022 года из России ушли популярные международные платежные системы Visa и Mastercard. В результате их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей. Россиянам остается доступна китайская платежная система Union Pay, но она не имеет такой широкой сети приема, как Visa и Mastercard.

Значительное увеличение числа выпущенных платежных карт в 2022 году в первую очередь можно связать с влиянием ситуации в России, подтверждает руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании ДРТ Максим Налютин. «В данном случае можно говорить о гражданах России, переехавших в соседние страны в этот период, а также о тех, кто проживает в России, но использует такие карты для оплаты международных покупок и в путешествиях», — пояснил он. Налютин считает, что в 2023 году аналогичных аномальных трендов ждать не стоит, хотя общее количество новых карт все равно будет чуть выше нормы.

Россияне (и переехавшие, и те, кто практиковал «карточный туризм») «оказали влияние на развитие рынка, но есть и набор внутренних факторов», добавляет руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея. Среди них — расширение карточного бизнеса банков и просто развитие экономики.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
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