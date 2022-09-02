Чистая прибыль профучастников рынка ценных бумаг рухнула на 95%

Финансовое положение компаний ухудшилось из-за падения оборотов на фондовом рынке и низкой активности клиентов, объяснили в ЦБ. При этом брокерам приходилось нести дополнительные расходы на персонал и пересмотр бизнес-моделей

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Чистая прибыль профучастников рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры, управляющие компании, депозитарии) по итогам второго квартала упала по сравнению с тем же отчетным периодом прошлого года на 95%, до 600 млн руб., говорится в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» Банка России. При этом еще в первом квартале чистая прибыль профучастников рынка ценных бумаг держалась на уровне аналогичного периода прошлого года и составляла 5,6 млрд. руб.

«У более половины участников за последние 12 месяцев появился накопленный убыток», — констатировали в ЦБ. На долю убыточных участников приходится примерно треть клиентов, уточняется в обзоре.

Скользящее значение рентабельности капитала (ROE; показывает, как эффективно компания использует собственные средства) уменьшилось до 3,3% против 10,7% в апреле—июне прошлого года. «А медианное значение ушло в отрицательную область (минус 0,1%, годом ранее — 6,1%)», — приводит данные регулятор.

Ухудшение финансового положения профучастников случилось на фоне снижения оборотов на фондовом рынке и сдержанной торговой активности клиентов. После возобновления торгов в марте (с конца февраля и до 20 марта включительно торги на Московской бирже не проводились по решению ЦБ) число активных клиентов-физлиц сократилось, хоть и оставалось сопоставимым с уровнем прошлого года, уточняется в обзоре. Но обороты по сделкам (сумма сделок покупок и продаж) сократились в два раза и более, констатировали в ЦБ. «В результате средний размер сделки в марте—июне уменьшился вдвое по сравнению с досанкционным периодом, рынок стал менее ликвидным», — резюмирует Банк России.

При этом расходы профучастников росли вместе с повышением расходов на персонал и разработку «новых высокотехнологичных решений». По первой статье затраты выросли на 8%, до 29 млрд руб., а общие и административные расходы — на 7%, до 14 млрд руб.