Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 60,28 (+0,07) Инвестиции, 01 сен, 16:01
Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 60,24 (0) Инвестиции, 01 сен, 16:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:18
Клубный дом в Сочи: от патио до пентхауса с двухуровневой террасой РБК и Reef Residence, 13:16
Цзю заявил об отсутствии конкуренции украинцу Усику как боксеру месяца Спорт, 13:12
За год в Москве выдали почти 600 разрешений на возведение школ и детсадов Город, 13:10
Чистая прибыль профучастников рынка ценных бумаг рухнула на 95% Финансы, 13:08
Как победить прокрастинацию: пять действенных приемов Pro, 13:05
Тренер сообщил о проблемах у лидеров «Зенита» перед матчем со «Спартаком» Спорт, 13:05
В Германии потребовали демонтировать «Северный поток-2» Политика, 13:03
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В ЕС допустили потолок цен на российский газ на европейском уровне Политика, 13:02
Акции нефтяных компаний стали лидерами роста на Московской бирже Инвестиции, 12:59
РФС дисквалифицировал игрока за оскорбление судьи после матча с «Амкалом» Спорт, 12:57
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 12:54
Собянин заявил, что в Луганске заработала карта «Тройка» Политика, 12:54
В Москве появятся две станции метро в лофт-стиле с открытыми тюбингами Недвижимость, 12:54
Финансы ,  
0 

Чистая прибыль профучастников рынка ценных бумаг рухнула на 95%

Финансовое положение компаний ухудшилось из-за падения оборотов на фондовом рынке и низкой активности клиентов, объяснили в ЦБ. При этом брокерам приходилось нести дополнительные расходы на персонал и пересмотр бизнес-моделей
Фото: Евгений Разумный / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / ТАСС

Чистая прибыль профучастников рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры, управляющие компании, депозитарии) по итогам второго квартала упала по сравнению с тем же отчетным периодом прошлого года на 95%, до 600 млн руб., говорится в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» Банка России. При этом еще в первом квартале чистая прибыль профучастников рынка ценных бумаг держалась на уровне аналогичного периода прошлого года и составляла 5,6 млрд. руб.

«У более половины участников за последние 12 месяцев появился накопленный убыток», — констатировали в ЦБ. На долю убыточных участников приходится примерно треть клиентов, уточняется в обзоре.

Брокер «Универ Капитал» попросит признать себя банкротом
Финансы
Фото:Jasper Juinen / Bloomberg

Скользящее значение рентабельности капитала (ROE; показывает, как эффективно компания использует собственные средства) уменьшилось до 3,3% против 10,7% в апреле—июне прошлого года. «А медианное значение ушло в отрицательную область (минус 0,1%, годом ранее — 6,1%)», — приводит данные регулятор.

Ухудшение финансового положения профучастников случилось на фоне снижения оборотов на фондовом рынке и сдержанной торговой активности клиентов. После возобновления торгов в марте (с конца февраля и до 20 марта включительно торги на Московской бирже не проводились по решению ЦБ) число активных клиентов-физлиц сократилось, хоть и оставалось сопоставимым с уровнем прошлого года, уточняется в обзоре. Но обороты по сделкам (сумма сделок покупок и продаж) сократились в два раза и более, констатировали в ЦБ. «В результате средний размер сделки в марте—июне уменьшился вдвое по сравнению с досанкционным периодом, рынок стал менее ликвидным», — резюмирует Банк России.

Брокеры стали лидерами по росту жалоб на финансовые организации
Финансы
Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

При этом расходы профучастников росли вместе с повышением расходов на персонал и разработку «новых высокотехнологичных решений». По первой статье затраты выросли на 8%, до 29 млрд руб., а общие и административные расходы — на 7%, до 14 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как долго рубль будет переоценен и какой курс ожидать к концу 2022 года
Статьи
Pro
Компания приостановила работу или уходит из России: что делать сотруднику
Инструкции
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив
Инструкции
Pro
Фото: Eduardo Munoz / Reuters Как победить прокрастинацию: пять действенных приемов
Инструкции
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry
Статьи
Pro
Фото: Francois Nel / Getty Images «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете
Статьи
Pro
Фото: Duolingo Глава Duolingo: «Я заканчиваю работу в 20:00 вне зависимости от нагрузки»
Статьи
Авторы
Теги
Маргарита Мордовина
брокер фондовый рынок
Материалы по теме
Брокеры предложили альтернативу ограничениям ЦБ на иностранные акции
Финансы
Frank Media узнал, что экс-глава SberCIB может купить брокера у Da Vinci
Финансы
Брокер «Открытия» пожаловался в Минфин США на Credit Suisse
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter