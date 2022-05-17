Сборы по инвестиционному страхованию жизни упали на треть

Страховщики отмечают значительное снижение сборов в сегменте инвестиционного страхования жизни из-за роста ставок по вкладам и геополитических рисков. Для роста привлекательности страховок обсуждаются новые инструменты и рынки

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В первом квартале 2022 года сборы страховщиков в сегменте инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) сократились на 34,4%, с 46,3 млрд (январь—март 2021 года) до 30,4 млрд руб., сообщил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс на пресс-конференции, посвященной квартальным итогам рынка страхования жизни. Сократилась и доля ИСЖ в общем объеме сборов российских страховых компаний — с 40,06 до 29,24%, следует из статистики по рынку, предоставленной компанией «Ингосстрах Жизнь».

Выплаты по ИСЖ оказались больше сборов, отметил Юргенс, и достигли 52 млрд руб. Такая же тенденция наблюдалась и в первом квартале 2021 года: тогда на сборы пришлось 46,3 млрд руб., на выплаты — 57,4 млрд руб.

Еще в 2019 году тогда первый зампред Банка России Сергей Швецов называл полисы ИСЖ «мутным продуктом», а позднее регулятор усилил контроль за их продажей. ЦБ, в частности, не устраивало, что банки преподносят такие продукты как альтернативу вкладу, хотя доходность по ним не гарантирована, заранее оценить ее невозможно, а сами деньги, в отличие от депозитов (в пределах 1,4 млн руб. в одном банке), не застрахованы.

Положительную динамику в первом квартале показал сегмент накопительного страхования жизни (НСЖ), сборы здесь по сравнению с январем—мартом прошлого года выросли на 20%, с 32,7 млрд до 39,3 млрд руб., следует из статистики, представленной участниками пресс-конференции. Совокупный объем сборов страховщиков по всем видам страхования жизни по итогам первого квартала 2022 года составил 104,1 млрд руб. против 115,5 млрд руб. за тот же отчетный период 2021 года. 88,5% собранных денег пришлось на страховщиков из первой десятки. Суммарные выплаты за январь—март 2022 года достигли 74,8 млрд руб., что на 4,4% больше показателей 2021 года.

Вице-президент ВСС Виктор Дубровин констатировал, что в 2022 году рынок страхования жизни оказался под серьезным давлением. В моменте реализовалось сразу несколько рисков: ускорение инфляции (16,69% по итогам марта в годовом выражении), повышение ключевой ставки ЦБ (в конце февраля ее экстренно повысили до 20%) и последовавший рост ставок по депозитам, геополитический кризис, снижение горизонта планирования у потребителей.

«Несмотря на это, рынок сохраняет высокую финансовую устойчивость, страховщики активно трансформируют продуктовую линейку. Очевидно, что вышеуказанное давление будет негативно сказываться на объемах продаж и потребует серьезной перестройки всех бизнес-процессов», — пояснил Дубровин. По словам вице-президента союза, создавая новые продукты, компании концентрируются на российском рынке. Это связано с проблемами, возникшими с получением выплат по иностранным активам, в которые были инвестированы средства клиентов. Эти деньги оказались заморожены в международных депозитариях из-за санкций, они до сих пор не перечислены клиентам. Оценить объем замороженных средств Дубровин затруднился, подчеркнув, что это небольшая часть средств по сравнению с общим оборотом страховщиков. Между тем представитель «Альфа-Страхование Жизнь» в комментарии РБК оценил объем договоров ИСЖ компании с инвестициями в иностранные активы как значительный.

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В связи со сложностями расчетов через европейские депозитарии и санкциями, из-за которых некоторым игрокам рынка страхования жизни заблокировали доступ к западному рынку ценных бумаг, обсуждается расширение списка инструментов инвестирования, доступных страховщикам. Так, Банку России предложили предоставить страховым компаниям возможность инвестировать в различные инфраструктурные государственные проекты, сообщил управляющий директор «Сбербанк страхование жизни» Евгений Щекланов.

Также обсуждаются альтернативные фондовые рынки, например азиатский. «Мы размышляем пока только над какими-то рынками иностранными, азиатскими. Могу сказать, что в этом направлении все не так просто. В том же Китае два фондовых рынка: для внутренних и внешних инвесторов. Чтобы пройти этот путь, нам нужно нарастить внутреннюю экспертизу», — заключил Щекланов.