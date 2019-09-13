В ЦБ назвали полисы инвестиционного страхования жизни «мутным» продуктом

Полисы ИСЖ непонятны российским клиентам, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов. Но менять правила продажи продукта регулятор пока не намерен

Сергей Швецов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) — «мутный» продукт, который пока не позволяет потребителям оценивать возможную доходность от инвестирования. Об этом в кулуарах XVII Международного банковского форума в Сочи заявил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передает корреспондент РБК.

«Он не плохой, он мутный. Если у компании страховой очень хороший бренд — она заботится о бренде, и компания заинтересована через этот бренд осуществлять продажи, потому что бренд продает продукт — то человек рассчитывает, что с ним поступят справедливо. Дальше человек смотрит на track record (прежние достижения. — РБК) этого бренда и примерно формирует свои ожидания. Поскольку в России все бренды молодые и track record нет, то человеку реально очень сложно сориентироваться. А вот продавцы вешают лапшу на уши и создают неправильные ожидания», — сказал Швецов.

По его словам, сомнительность полисов ИСЖ обусловлена отсутствием объективных данных на рынке, которые дают возможность оценить перспективную доходность.

ИСЖ — один из самых популярных полисов на страховом рынке, он сочетает классическое страхование и инвестиционный инструмент, когда часть средств клиента привязывается к выбранному им базовому активу. Однако доходность полисов ИСЖ остается низкой, заявлял директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния. По договорам, которые завершились в первом квартале, она составила 1,3% по трехлетним договорам, 2,9% — по пятилетним. При этом страховщики заявляли об озабоченности агрессивными методами продаж ИСЖ.