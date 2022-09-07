«Доллар держит страны в страхе». Что говорили на ВЭФ о рубле и санкциях

Участники форума во Владивостоке обсудили, как надо отказываться от доллара, в чем проявится рост зависимости от Китая и почему у рубля большие перспективы как у региональной валюты, даже если сейчас это звучит «неадекватно»

Фото: Сергей Фадеичев / фотохост-агентство ТАСС

О санкциях и новой финансовой реальности

Адаптация российского банковского и финансового секторов к новым условиям будет идти не один год, заявил глава ВТБ Андрей Костин: «Это требует очень серьезной перестройки всех отношений в мире, и экономических тоже, потому что мы принципиально меняем модель нашего взаимодействия с финансовым миром. Если с 1990-х годов мы начали встраиваться в западную модель, то сейчас неминуемо мы выходим на новую модель, которая не будет зависеть только от западных валют, а скорее состоять из целого ряда таких региональных решений в рамках двусторонних отношений либо региональных группировок». Банкир призвал не делить банки и компании на санкционные и несанкцтонные, потому что «роль несанкционного сектора будет все время уходить». Нужны глобальные системные решения, которые будут работать в условиях полных санкций», — отметил Костин.

«Трансформация, безусловно, впереди. Сейчас мы справились с жестким шоком», — оценил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов. Он напомнил о том, что на пике кризиса ЦБ дал банкам значительные послабления, торги на российских биржах приостанавливались, а правительство оказало поддержку системообразующим компаниям. По словам Торосова, самая главная проблема сейчас для экономики — это долгий инвестиционный цикл.

Глава ВЭБа Игорь Шувалов сказал, что Россия на самом деле уже «несколько десятилетий» находится в процессе трансформации экономики и трансформации банковского сектора. «То, что произошло с нашим банковским сектором после 24 [февраля], отчасти мы ожидали, отчасти нет», — отметил он. Шувалов также призвал «вообще забыть про санкции».

Об экономике

«Для банков самое главное, чтобы экономика жила. Здесь тоже [есть] определенный оптимизм», — подчеркнул Костин. По прогнозу главы ВТБ, в 2021 году ВВП России сократится на 4%, в 2023-м — на 1,5%, а в 2024-м вернется к росту. «В целом уровня 2021 года, мы считаем, сможем достигнуть через четыре-пять лет», — сказал он.

Позднее глава Сбербанка Герман Греф на онлайн-брифинге сообщил, что в прогноз банка заложено сокращение ВВП в 2022 году на 4,5%.

О роли доллара и рубля

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Россияне активно избавляются от валюты в банках, переводя ее за рубеж, отметил Костин. По его оценкам, объем выведенных средств составил около 7–8 млрд в разных валютах. Но доллар, по словам главы ВТБ, «держит остальные страны в страхе» из-за зависимости от этой валюты. «Не решив эту проблему, мы никогда не получим многополярного мира. Нам нужно что-то с этим делать», — сказал он, призвав переходить на внешние расчеты в национальных валютах. «Все банки активно эти тропинки протаптывают», — подчеркнул он.

Влияние доллара на российскую экономику никогда не будет прежним, возрастет значение рубля и ряда других валют, сказал Греф: «Будет расти зависимость России от крупнейших торговых партнеров, в первую очередь Китая. Но я бы это назвал термином «развитие сотрудничества». На этом фоне будет замещаться роль доллара и евро на юань, и я не думаю, что Россия вернется к такой же ситуации влияния доллара на внутреннюю экономику. Скорее всего, что будет расти значение собственной валюты, объективно».

Шувалов отметил, что у рубля большие перспективы как у региональной валюты, даже если сейчас такой прогноз «звучит немного амбициозно или даже неадекватно».

О состоянии банков

Российский банковский сектор по итогам года останется убыточным, спрогнозировал Костин. Такую же оценку во время онлайн-брифинга дал глава Сбербанка. Тем не менее оба банкира отметили, что и «Сбер», и ВТБ со второго полугодия начали генерировать чистую прибыль. В целом сектор может показать положительный финансовый результат в 2023 году, ожидает Костин: «Не думаю, что он будет таким прибыльным, как в 2021 году, но мы считаем, что в половину прибыли можно выйти». «Нам, самое главное, удалось избежать каких-то массовых дефолтов клиентов», — добавил глава ВТБ.

Системной докапитализации банковского сектора не потребуется, сказал Костин. Ранее аналогичную оценку давал Банк России. Но первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в интервью РБК не исключил, что до конца года регулятор может рекомендовать правительству поддержать капиталом один-два госбанка. ВТБ не потребуется дополнительный капитал в 2022 году, если ЦБ даст новые регуляторные послабления, заявил 6 сентября Костин. Сбербанк в этом году сможет обойтись без докапитализации, отметил Греф.

Российские банки должны работать так, как если бы под западными санкциями оказался весь сектор, считает Шувалов. «Я бы, честно говоря, в нашем сообществе банковском договорился о том, что, будут ли, не будут ли введены в отношении всего банковского сектора санкции по жесткому варианту, нужно действовать так, как будто они будут точно введены. Это поможет и расчетным операциям, и много чему еще поможет. А думать так, что несколько банков крупнейших (и больше половины банковского сектора по объему) сейчас находится под санкциями, а какие-то банки будут не под санкциями — это маловероятный сценарий», — сказал он, предупредив, что «будут вводиться новые и новые ограничения».

О раскрытии отчетности банков и компаний

Зампред Совета Федерации Николай Журавлев поднял вопрос о стимулах для российских инвесторов выходить из иностранных ценных бумаг и покупать российские, а также о постепенном раскрытии финансовой отчетности компаний и банков.

Глава ВЭБа призвал решать этот вопрос с осторожностью. «Здесь надо поступить очень умно: не опять открываться и обнажаться по полной, для того чтобы это было основанием все эти данные использовать против нас, вводя санкции, а в таком виде, в каком это необходимо инвесторам», — подчеркнул Шувалов. Он допустил пересмотр многих инструментов, заимствованных бизнесом из зарубежного опыта. «Раскрываемая информация должна предоставляться в таком объеме и таком порядке, чтобы она была правдива, подтверждена аудиторами, она не должна быть детальной настолько, насколько она вводит компании в новый санкционный круг. <…> Мы за публичность, но очень аккуратно», — заключил Шувалов.