Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 60,49 (+0,35) Инвестиции, 06 сен, 16:24
Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 60,85 (-0,05) Инвестиции, 06 сен, 16:24
Мантуров оценил потери США от отказа поставлять композиты для МС-21 Экономика, 04:20
Костин оценил сроки возврата экономики к уровню 2021 года Экономика, 04:02
Краснов заявил о работе над отменой большинства проверок бизнеса навсегда Экономика, 03:56
FP узнало, что назначение посла США в России может затянуться на месяцы Политика, 03:53
Politico узнало о предложении ЕК ограничить цены на газ €50 за МВт·ч Политика, 03:44
Белый дом не подтвердил данные о получении Россией боеприпасов от КНДР Политика, 03:34
Politico узнала о просьбе Венгрии к ЕС снять санкции с Усманова и Авена Политика, 02:51
Бастрыкин увидел в западном образовании плохое влияние на общество России Политика, 02:38
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Швейцарцев предупредили о наказании за перегрев домов Политика, 02:27
Постпред в ООН счел невозможными переговоры по ЗАЭС с Украиной Политика, 01:39
Небензя не исключил отказ России от продления продуктовой сделки Политика, 01:10
Небензя упрекнул МАГАТЭ в отказе от оглашения источника обстрелов ЗАЭС Политика, 01:09
Глава Uniper заявил об ожидании худшего в ситуации с газом Политика, 01:02
Трасс приняла приглашение Зеленского приехать на Украину Политика, 00:31
ВЭФ ,  
0 

Костин оценил сроки возврата экономики к уровню 2021 года

В ВТБ ожидают, что Россия выйдет на тенденцию роста ВВП на годовой основе в 2024 году, а через четыре-пять лет от настоящего момента сможет вернуться к уровню экономики по состоянию на 2021 год

Уровня ВВП по состоянию на 2021 год Россия может достичь через четыре-пять лет, заявил глава ВТБ Андрей Костин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает корреспондент РБК.

«Для банков самое главное, чтобы экономика росла. Здесь тоже [есть] определенный оптимизм, в марте прогнозы наши были по сокращению ВВП на 10%, сейчас все-таки (Минэкономики поправит меня) мы считаем, где-то в районе 4% падение [ВВП] в этом году, — пояснил Костин. — Напомню, что в 2009 году мы упали по-моему что ли на 8%».

В следующем году в ВТБ ожидают сокращение ВВП на 1,5% и в 2024 году — выход на экономический рост на годовой основе, пояснил он. «В целом, уровень 2021 годы, мы считаем, что сможем достигнуть через четыре-пять лет», — подытожил Костин.

Bloomberg узнал о докладе для правительства России о «глубокой» рецессии
Политика
Фото:Денис Гришкин / ТАСС

В середине июня глава Сбербанка Герман Греф оценивал срок возврата экономики к уровню 2021 года в десять лет, однако уточнял, что этот прогноз справедлив, «если ничего не делать». По его словам, на страны, которые ввели санкции против России, приходится 56% российского экспорта и 51% импорта. «Это угроза для 15% ВВП страны», — пояснял глава Сбербанка.

В середине августа Минэкономразвития разработало проект прогноза социально-экономического развития России на 2022 — 2025 год. В министерстве ожидают, что в текущем году и в следующем экономика России будет сокращаться на 4,2 и 2,7% соответственно. Ведомство изменило свой прогноз от мая, тогда оно ожидало спада на 7,8 и 0,7% соответственно.

«В 2024–2025 годах Минэкономразвития закладывает восстановление экономики, выход на докризисный уровень (средний показатель ВВП 2021 года) произойдет к концу 2025 года», — говорилось в проекте.

Читайте на РБК Pro
Pro
Гарвардский метод переговоров: как добиться цели и не испортить отношения
Саммари
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: John Innes Centre UK / Getty Images Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта
Инструкции
Pro
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Газировка и пицца: почему хоккеист Александр Овечкин против диет
Статьи
Pro
Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже
Статьи
Pro
Жизнь кажется бессмысленной. Что делать
Видео
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет
Инструкции
Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Мария Лисицына Мария Лисицына
ВТБ Андрей Костин ВВП рост ВВП
Материалы по теме
Росстат зафиксировал снижение ВВП во втором квартале на 4%
Экономика
Минэкономики зафиксировало падение ВВП на 4,9% в июне
Экономика
Костин оценил объем замороженных активов ВТБ в 600 млрд руб.
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter