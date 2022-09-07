Костин оценил сроки возврата экономики к уровню 2021 года

В ВТБ ожидают, что Россия выйдет на тенденцию роста ВВП на годовой основе в 2024 году, а через четыре-пять лет от настоящего момента сможет вернуться к уровню экономики по состоянию на 2021 год

Уровня ВВП по состоянию на 2021 год Россия может достичь через четыре-пять лет, заявил глава ВТБ Андрей Костин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает корреспондент РБК.

«Для банков самое главное, чтобы экономика росла. Здесь тоже [есть] определенный оптимизм, в марте прогнозы наши были по сокращению ВВП на 10%, сейчас все-таки (Минэкономики поправит меня) мы считаем, где-то в районе 4% падение [ВВП] в этом году, — пояснил Костин. — Напомню, что в 2009 году мы упали по-моему что ли на 8%».

В следующем году в ВТБ ожидают сокращение ВВП на 1,5% и в 2024 году — выход на экономический рост на годовой основе, пояснил он. «В целом, уровень 2021 годы, мы считаем, что сможем достигнуть через четыре-пять лет», — подытожил Костин.

В середине июня глава Сбербанка Герман Греф оценивал срок возврата экономики к уровню 2021 года в десять лет, однако уточнял, что этот прогноз справедлив, «если ничего не делать». По его словам, на страны, которые ввели санкции против России, приходится 56% российского экспорта и 51% импорта. «Это угроза для 15% ВВП страны», — пояснял глава Сбербанка.

В середине августа Минэкономразвития разработало проект прогноза социально-экономического развития России на 2022 — 2025 год. В министерстве ожидают, что в текущем году и в следующем экономика России будет сокращаться на 4,2 и 2,7% соответственно. Ведомство изменило свой прогноз от мая, тогда оно ожидало спада на 7,8 и 0,7% соответственно.

«В 2024–2025 годах Минэкономразвития закладывает восстановление экономики, выход на докризисный уровень (средний показатель ВВП 2021 года) произойдет к концу 2025 года», — говорилось в проекте.