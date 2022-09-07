Греф пообещал «не самый плохой» финансовый результат «Сбера»
Для Сбербанка год будет не таким плохим по финансовым показателям, как казалось в его начале, сказал глава «Сбера» Герман Греф журналистам во время онлайн-брифинга на ВЭФ.
«Год будет невозможно сравнить с предыдущими годами по финансовому результату, но посмотрим, загадывать нельзя. Он будет не таким плохим, как нам казалось в начале года» — сказал он.
При этом Греф предложил дождаться более внятных результатов в четвертом квартале.
«В принципе, все идет по плану. Мы действительно во второй половине года прогнозируем позитивные финансовые результаты. Мы вышли на трек прибыльный, практически полностью сформировали резервы, которые были необходимы», — подчеркнул он.
Глава «Сбера» уточнил, что к концу года банк перестанет использовать послабления Центробанка, которые были введены на фоне санкций в первые месяцы года. По его словам, это связано с адаптацией «Сбера» к новой реальности и изменения бизнес-модели.
Он добавил, что объем выдач корпоративных кредитов в июле-августе был близок к уровням прошлого года, в сегменте потребкредитов и ипотеки выдачи достигли докризисного уровня. Аналогичную динамику показали темпы расходов на создание резервов и чистый процентный доход, а рентабельность капитала «постепенно восстанавливается». Конкретных цифр он не раскрыл.
По итогам 2021 года «Сбер» увеличил чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 1,7 раза — до ₽1,24 трлн, следует из данных, которые компания опубликовала в январе 2022 года. Отмечается, что таким образом Сбербанк впервые в истории преодолел отметку ₽1 трлн по прибыли.
Кроме того, за прошлый год чистые процентные доходы «Сбера» выросли на 12,3% — до ₽1,62 трлн за счет роста кредитного портфеля клиентов. Чистые комиссионные доходы увеличились на 13,5% — до ₽578,9 млрд. Основным драйвером роста были операции с банковскими картами, включая эквайринг, доходы от которого увеличились почти на 40%.
В 2021 году также вырос объем средств на счетах клиентов компании — на 11,1% без учета валютной переоценки. Рентабельность капитала составила 24,8%, рентабельность активов — 3,5%.
В 2022 году страны Запада ввели против Сбербанка несколько пакетов санкций. В начале апреля США заморозили активы банка и запретили своим гражданам вести с ним бизнес. Корреспондентские счета Сбербанка были заблокированы в США и Великобритании.
В конце мая страны Евросоюза согласовали отключение «Сбера» от межбанковской системы обмена данными SWIFT. В июле ЕС ужесточил санкции против компании.