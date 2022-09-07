Шувалов сообщил о планах изменить схему финансирования в рамках фабрики

Изменения позволят акционеру уменьшить долю участия. Сейчас схема финансирования предусматривает синдикацию «80/20», где 20% — это акционерный капитал, 80% — заемные средства, синдицированные через транши

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил о планах скорректировать схему финансирования в рамках Фабрики проектного финансирования. Это позволит акционеру уменьшить долю участия. Сейчас схема финансирования предусматривает синдикацию «80/20», где 20% — это акционерный капитал, 80% — заемные средства, синдицированные через транши. Об этом Шувалов сказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает корреспондент РБК.

«На совещании в правительстве у [вице-премьера] Дмитрия Григоренко было принято решение скорректировать правила [финансирования] на ближайшие два года как исключение из правила, чтобы инициатор проекта мог дать капитала чуть меньше, чем это сегодня предусмотрено правилом. Это пока официально не утверждено, но эти изменения анонсированы. Мы считаем, что это очень сильно поможет нам образовывать синдикаты при проектном финансировании», — рассказал Шувалов.

Он пояснил, что Фабрика проектного финансирования — это инструмент, который помогает ВЭБ.РФ вместе с коммерческими банками «взять длинный горизонт финансирования» — сейчас это 20-25 лет. «Коммерческие банки без Фабрики проектного финансирования так кредитовать сегодня не могут, и это хороший проект, который мы придумывали когда-то министерством экономического развития, для того чтобы, во-первых, контролировать все время процентный платеж, и инвестор знает, что в случае всплеска он не будет платить выше той стадии, что определена кредитным соглашением, риски по увеличению процентного платежа берет бюджет. И второе: когда мы научились наконец-то полостью открывать проектное финансирование без тех залогов сумасшедших», — отметил он.

По его словам, сейчас действовать в сфере инвестиций так, как прежде, невозможно. Когда инвесторы говорят: «Я не буду больше приносить в проект 20%», в ответ можно услышать: «Ну как же, у них на счетах накоплены триллионы рублей, которые они раньше себе заплатили как дивиденды», указал Шувалов. Однако, заметил он, «они раньше себе заплатили как дивиденды, а больше они не хотят рисковать». «Знаете, это все время какие-то полуаргументы, которые реально к инвестиционному процессу никак не относится», — добавил глава ВЭБ.РФ. Он считает, что каждый должен взять на себя «столько риска, сколько сегодня можно унести».

«К этой новой системе распределения рисков нужно отнестись со всей ответственностью, иначе наша экономика просто не будет расти, она не будет развиваться и качество жизни людей не будет повышаться», — призвал Шувалов.

О планах создать механизм проектного финансирования президент Владимир Путин говорил еще в июне 2017 года. Осенью того же года Минэкономразвития были разработаны правила предоставления инвестиционных кредитов. Фабрика была придумана именно в Минэкономики, говорил Шувалов.

Читайте на РБК Pro Pro Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут Статьи Pro Как выстоять в кризис — советы по управлению деньгами компании Как выстоять в кризис — советы по управлению деньгами компании Инструкции Pro Как россиянину открыть счет в иностранном банке Как россиянину открыть счет в иностранном банке Инструкции Pro Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать Инструкции Pro Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам Инструкции Pro «Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше «Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше Саммари Pro Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить Инструкции Pro Почему умственная работа выматывает и что с этим делать Почему умственная работа выматывает и что с этим делать Исследования

ВЭБ выступает оператором фабрики и организатором синдицированных кредитов (не более 80% от стоимости проекта, при этом 20% должна составлять доля участия акционера) для выбранных проектов. На финансирование могут рассчитывать проекты объемом от 3 млрд руб. и окупаемостью до 20 лет. Синдикат делится на три транша в зависимости от источника предоставления средств.

Цель Фабрики проектного финансирования — обеспечить рост объема инвестиций в реальный сектор российской экономики и минимизировать риски инвесторов.

В феврале 2018 года ВЭБ заключил со Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком соглашение о сотрудничестве в рамках фабрики.