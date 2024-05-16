 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Экономика ,  
0 

Минфин заявил об обсуждении условий выдачи семейной ипотеки

Минфин: кабмин не принимал решений о росте ставки по ипотеке семьям с детьми
Накануне замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил о предложении повысить ставку по ипотеке для семей с детьми от шести лет до 12%. В министерстве уточнили, что кабмин не принимал таких решений, инициативу обсуждают с экспертами

Российское правительство не принимало решений о повышении ставки по семейной ипотеке для семей с детьми старше шести лет, заявили в Минфине.

«В настоящий момент идет обсуждение с экспертами и ведомствами», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Накануне замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил о предложении ведомства ввести ставку 12% для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше шести лет. Чиновник отметил, что «это не совсем уже демография, а больше некая антикризисная инициатива». По словам Чебескова, семейная ипотека под 6% будет продлена для семей, в которых есть дети младше шести лет.

Минфин предложил поднять ставку по ипотеке для части семей с детьми
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Известия» писали, что ставку для семей с детьми старше шести лет могут повысить после 1 июля.

Программа льготной семейной ипотеки появилась в 2018 году, ее несколько раз расширяли и дополняли. Согласно поручению президкнта Владимира Путина, она будет действовать до 2030 года. По оценке Минфина, в 2024 году дополнительные расходы бюджета на программу составят примерно 260 млрд руб., а общая сумма расходов с учетом продления до 2030 года — 1,5 трлн руб.

Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии

Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов

Минобороны сообщило о взятии Работино

Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией

Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте

Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры

Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео

Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS

«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров

Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться

«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания

На Сахалине нашли капсулу времени. Фото

Генерал Лапин получил новое назначение

Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минфин ставки по ипотеке Ипотека льготная ипотека

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
В России представят варианты ипотеки для семей с детьми старше шести лет
Общество
Хуснуллин допустил привязку условий семейной ипотеки к числу детей
Финансы
Хуснуллин сообщил депутатам об альтернативе ипотеке
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 98,83 (+0,16) Инвестиции, 15 мая, 16:33 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 91,26 (-0,1) Инвестиции, 15 мая, 16:33
Минфин заявил об обсуждении условий выдачи семейной ипотеки Экономика, 02:31
Главный кадровик Минобороны обжаловал арест по делу о взятке Политика, 02:17
Умер народный артист России Олег Леваков Общество, 01:54
Главы МИД Литвы и Эстонии выступили перед митингующими в Тбилиси Политика, 01:52
Франция задействует армию из-за беспорядков в Новой Каледонии Политика, 01:33
Над Брянской областью сбили дрон Политика, 01:10
Два человека пострадали при обстреле Шебекино Политика, 00:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В ВСУ заявили об отходе «на более выгодные позиции» в районе Купянска Политика, 00:37
Силы ПВО сбили над Крымом пять ATACMS Политика, 00:34
Названы дата и место прощания с журналистом Кононенко Общество, 00:30
Захарова пожелала выздоровления пережившему покушение премьеру Словакии Политика, 00:25
Появились кадры прибытия Путина в Китай Политика, 00:11
«Аталанта» Миранчука проиграла «Ювентусу» в финале Кубка Италии Спорт, 00:07
«Сколково» начал обсуждать открытие офисов с индийскими компаниями Технологии и медиа, 00:05