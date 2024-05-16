Минфин заявил об обсуждении условий выдачи семейной ипотеки

Минфин: кабмин не принимал решений о росте ставки по ипотеке семьям с детьми

Накануне замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил о предложении повысить ставку по ипотеке для семей с детьми от шести лет до 12%. В министерстве уточнили, что кабмин не принимал таких решений, инициативу обсуждают с экспертами

Российское правительство не принимало решений о повышении ставки по семейной ипотеке для семей с детьми старше шести лет, заявили в Минфине.

«В настоящий момент идет обсуждение с экспертами и ведомствами», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Накануне замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил о предложении ведомства ввести ставку 12% для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше шести лет. Чиновник отметил, что «это не совсем уже демография, а больше некая антикризисная инициатива». По словам Чебескова, семейная ипотека под 6% будет продлена для семей, в которых есть дети младше шести лет.

«Известия» писали, что ставку для семей с детьми старше шести лет могут повысить после 1 июля.

Программа льготной семейной ипотеки появилась в 2018 году, ее несколько раз расширяли и дополняли. Согласно поручению президкнта Владимира Путина, она будет действовать до 2030 года. По оценке Минфина, в 2024 году дополнительные расходы бюджета на программу составят примерно 260 млрд руб., а общая сумма расходов с учетом продления до 2030 года — 1,5 трлн руб.