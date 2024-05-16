Минфин заявил об обсуждении условий выдачи семейной ипотеки
Российское правительство не принимало решений о повышении ставки по семейной ипотеке для семей с детьми старше шести лет, заявили в Минфине.
«В настоящий момент идет обсуждение с экспертами и ведомствами», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Накануне замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил о предложении ведомства ввести ставку 12% для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше шести лет. Чиновник отметил, что «это не совсем уже демография, а больше некая антикризисная инициатива». По словам Чебескова, семейная ипотека под 6% будет продлена для семей, в которых есть дети младше шести лет.
«Известия» писали, что ставку для семей с детьми старше шести лет могут повысить после 1 июля.
Программа льготной семейной ипотеки появилась в 2018 году, ее несколько раз расширяли и дополняли. Согласно поручению президкнта Владимира Путина, она будет действовать до 2030 года. По оценке Минфина, в 2024 году дополнительные расходы бюджета на программу составят примерно 260 млрд руб., а общая сумма расходов с учетом продления до 2030 года — 1,5 трлн руб.
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